COMPLIANCE ZERO

Maior doador da campanha de Bolsonaro é preso pela PF

Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/01/2026 - 15:53 h
Fabiano Zettel foi preso na segunda fase da Operação Compliance Zero.
Fabiano Zettel foi preso na segunda fase da Operação Compliance Zero.

Preso na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (14), que investiga supostas fraudes do Banco Master, o empresário Fabiano Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência da República e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo, em 2022.

No total, ele doou R$ 5 milhões para ambos candidatos, sendo R$ 3 milhões para o ex-presidente e R$ 2 milhões para o atual chefe do Executivo do estado de São Paulo, que foi eleito na ocasião.

Zettel é fundador e CEO de um fundo de investimentos chamado Moriah Asset. Ele é também advogado, pastor evangélico da Igreja Lagoinha e palestrante. É casado com Natalia Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Em ano eleitoral, novo ministro assume Justiça com desafio no Congresso
Primeira-dama surpreende ao sugerir Tarcísio como novo CEO do Brasil
Wellington César: conheça o novo ministro da Justiça de Lula

Prisão e soltura

Fabiano Zettel foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O empresário se preparava para embarcar em um voo para o exterior quando foi detido pela PF. Ele será solto, pois a prisão temporária foi realizada para preservar o sigilo da investigação.

Em nota, os advogados afirmam que "Fabiano Zettel tem atividades empresariais conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master".

Sobre a hipótese de "fuga do país", a defesa de Zettel afirmou que "a busca e apreensão pessoal e a detenção temporária determinadas pelo Ministro Dias Toffoli, realizadas no aeroporto de Guarulhos, deram-se apenas em razão de viagem de negócios de seu estrito interesse, programada ao Barein, com passagem de volta emitida para o dia 06/02, e visavam evitar frustração de diligências a serem realizadas na manhã de hoje".

Nova fase

Nesta segunda etapa da operação, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro e a familiares, em São Paulo.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

x