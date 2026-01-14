Maior doador da campanha de Bolsonaro é preso pela PF

Fabiano Zettel foi preso na segunda fase da Operação Compliance Zero. - Foto: Reprodução

Preso na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (14), que investiga supostas fraudes do Banco Master, o empresário Fabiano Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência da República e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo, em 2022.

No total, ele doou R$ 5 milhões para ambos candidatos, sendo R$ 3 milhões para o ex-presidente e R$ 2 milhões para o atual chefe do Executivo do estado de São Paulo, que foi eleito na ocasião.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Zettel é fundador e CEO de um fundo de investimentos chamado Moriah Asset. Ele é também advogado, pastor evangélico da Igreja Lagoinha e palestrante. É casado com Natalia Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Prisão e soltura

Fabiano Zettel foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O empresário se preparava para embarcar em um voo para o exterior quando foi detido pela PF. Ele será solto, pois a prisão temporária foi realizada para preservar o sigilo da investigação.

Em nota, os advogados afirmam que "Fabiano Zettel tem atividades empresariais conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master".

Sobre a hipótese de "fuga do país", a defesa de Zettel afirmou que "a busca e apreensão pessoal e a detenção temporária determinadas pelo Ministro Dias Toffoli, realizadas no aeroporto de Guarulhos, deram-se apenas em razão de viagem de negócios de seu estrito interesse, programada ao Barein, com passagem de volta emitida para o dia 06/02, e visavam evitar frustração de diligências a serem realizadas na manhã de hoje".

Nova fase

Nesta segunda etapa da operação, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro e a familiares, em São Paulo.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.