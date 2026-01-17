INSUFICIENTE
"Muito baixo": Lula diz que salário mínimo não garante direitos básicos
Declaração do presidente foi feita em lançamento da medalha comemorativa pelos 90 anos do salário mínimo no Brasil
Por Andrêzza Moura
Durante uma cerimônia oficial no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o salário mínimo brasileiro permanece distante do objetivo para o qual foi criado, ao considerar que o valor atual é “muito baixo” e não assegura condições básicas de vida aos trabalhadores.
A declaração foi feita na Casa da Moeda, durante o evento de lançamento da medalha comemorativa pelos 90 anos do salário mínimo no Brasil. Ainda segundo Lula, o piso nacional deveria garantir direitos essenciais como alimentação, moradia, educação e liberdade de locomoção, o que, na avaliação dele, nunca foi plenamente alcançado desde a criação da política.
“O salário mínimo é muito baixo no Brasil. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito: a gente morar, a gente comer, estudar e ter o direito de ir e vir”, afirmou o presidente, ao relembrar a iniciativa adotada em 1936 pelo então presidente Getúlio Vargas.
Lula ressaltou ainda que, ao longo das décadas, o valor do salário mínimo não conseguiu cumprir integralmente os critérios estabelecidos pela legislação que o instituiu. Para ele, a política salarial deveria refletir de forma mais efetiva o custo de vida da população.
Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621, valor que está em vigor desde 1º de janeiro. O reajuste faz parte da política retomada no início do atual governo, que prevê aumentos anuais acima da inflação - uma das principais promessas de campanha do presidente.
