"Muito baixo": Lula diz que salário mínimo não garante direitos básicos

Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais - Foto: Reprodução Ricardo Stuckert / PR

Durante uma cerimônia oficial no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o salário mínimo brasileiro permanece distante do objetivo para o qual foi criado, ao considerar que o valor atual é “muito baixo” e não assegura condições básicas de vida aos trabalhadores.

A declaração foi feita na Casa da Moeda, durante o evento de lançamento da medalha comemorativa pelos 90 anos do salário mínimo no Brasil. Ainda segundo Lula, o piso nacional deveria garantir direitos essenciais como alimentação, moradia, educação e liberdade de locomoção, o que, na avaliação dele, nunca foi plenamente alcançado desde a criação da política.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O salário mínimo é muito baixo no Brasil. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito: a gente morar, a gente comer, estudar e ter o direito de ir e vir”, afirmou o presidente, ao relembrar a iniciativa adotada em 1936 pelo então presidente Getúlio Vargas.

Lula ressaltou ainda que, ao longo das décadas, o valor do salário mínimo não conseguiu cumprir integralmente os critérios estabelecidos pela legislação que o instituiu. Para ele, a política salarial deveria refletir de forma mais efetiva o custo de vida da população.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621, valor que está em vigor desde 1º de janeiro. O reajuste faz parte da política retomada no início do atual governo, que prevê aumentos anuais acima da inflação - uma das principais promessas de campanha do presidente.