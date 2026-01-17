Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSUFICIENTE

"Muito baixo": Lula diz que salário mínimo não garante direitos básicos

Declaração do presidente foi feita em lançamento da medalha comemorativa pelos 90 anos do salário mínimo no Brasil

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/01/2026 - 8:56 h
Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais
Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais -

Durante uma cerimônia oficial no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o salário mínimo brasileiro permanece distante do objetivo para o qual foi criado, ao considerar que o valor atual é “muito baixo” e não assegura condições básicas de vida aos trabalhadores.

A declaração foi feita na Casa da Moeda, durante o evento de lançamento da medalha comemorativa pelos 90 anos do salário mínimo no Brasil. Ainda segundo Lula, o piso nacional deveria garantir direitos essenciais como alimentação, moradia, educação e liberdade de locomoção, o que, na avaliação dele, nunca foi plenamente alcançado desde a criação da política.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O salário mínimo é muito baixo no Brasil. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito: a gente morar, a gente comer, estudar e ter o direito de ir e vir”, afirmou o presidente, ao relembrar a iniciativa adotada em 1936 pelo então presidente Getúlio Vargas.

Lula ressaltou ainda que, ao longo das décadas, o valor do salário mínimo não conseguiu cumprir integralmente os critérios estabelecidos pela legislação que o instituiu. Para ele, a política salarial deveria refletir de forma mais efetiva o custo de vida da população.

Leia Também:

Para conter o mar, cidade mais cara do Brasil aposta em muro na praia
Local conhecido como "Caribe brasileiro" passa a cobrar nova taxa
Bebê de 1 ano cai da cama e fica com carregador cravado na testa

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621, valor que está em vigor desde 1º de janeiro. O reajuste faz parte da política retomada no início do atual governo, que prevê aumentos anuais acima da inflação - uma das principais promessas de campanha do presidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil governo federal Lula Salário Mínimo trabalhadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Presidente Lula diz que o piso nacional deveria garantir direitos essenciais
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x