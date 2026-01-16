Menu
HOME > BRASIL
PREOCUPAÇÃO

Bebê de 1 ano cai da cama e fica com carregador cravado na testa

Segundo a equipe médica responsável pelo atendimento, a criança permanece em observação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/01/2026 - 21:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Bebê de 1 ano cai da cama e fica com carregador cravado na testa
-

Uma criança de apenas 1 ano precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após sofrer um acidente doméstico em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso ocorreu na terça-feira, 13, quando a menina caiu da cama e acabou ferida por um carregador que ficou preso em sua testa.

Segundo a equipe médica responsável pelo atendimento, a criança permanece em observação e, até o momento, não há indícios de comprometimento neurológico decorrente do acidente.

A queda

O neurocirurgião Bruno Castro explicou que, no instante da queda, a mãe havia se ausentado do quarto para ir ao banheiro. A criança estava segurando o carregador quando perdeu o equilíbrio e caiu, fazendo com que o objeto perfurasse a região da cabeça.

Após ser levada ao hospital, a menina foi encaminhada diretamente ao centro cirúrgico. No local, os médicos realizaram a retirada do objeto, procedimentos de limpeza e lavagem da área atingida, além do fechamento e reconstrução do ferimento.

O estado de saúde da criança segue sendo monitorado pela equipe médica.

x