PREOCUPAÇÃO
Bebê de 1 ano cai da cama e fica com carregador cravado na testa
Segundo a equipe médica responsável pelo atendimento, a criança permanece em observação
Por Leilane Teixeira
Uma criança de apenas 1 ano precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após sofrer um acidente doméstico em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso ocorreu na terça-feira, 13, quando a menina caiu da cama e acabou ferida por um carregador que ficou preso em sua testa.
Segundo a equipe médica responsável pelo atendimento, a criança permanece em observação e, até o momento, não há indícios de comprometimento neurológico decorrente do acidente.
Leia Também:
A queda
O neurocirurgião Bruno Castro explicou que, no instante da queda, a mãe havia se ausentado do quarto para ir ao banheiro. A criança estava segurando o carregador quando perdeu o equilíbrio e caiu, fazendo com que o objeto perfurasse a região da cabeça.
Após ser levada ao hospital, a menina foi encaminhada diretamente ao centro cirúrgico. No local, os médicos realizaram a retirada do objeto, procedimentos de limpeza e lavagem da área atingida, além do fechamento e reconstrução do ferimento.
O estado de saúde da criança segue sendo monitorado pela equipe médica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes