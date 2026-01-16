Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RELACIONAMENTO ABUSIVO

Homem é acusado de induzir a própria mulher a se matar; entenda o caso

Suspeito ameaçava divulgar conteúdos íntimos da mulher

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

16/01/2026 - 20:48 h
Polícia Militar do Distrito Federal
Polícia Militar do Distrito Federal -

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) e virou réu no Tribunal do Júri do Gama na quinta-feira, 15, pela acusação de induzir sua então companheira a tirar a própria vida. O caso é investigado no contexto de violência doméstica e psicológica.

Entre agosto e novembro de 2025, o acusado teria tentado induzir a vítima a cometer suicídio diversas vezes. As conversas aconteciam por meio de mensagens, onde ele exigia que a mulher enviasse fotos e vídeos dos ferimentos provocados, segundo informação do Metrópoles.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Brutal! Filho é preso depois de arremessar mãe idosa pela janela
Delegada é presa por suspeita de namorar traficante e ajudar facção
Nova cela de Bolsonaro é maior que apartamento do Minha Casa, Minha Vida

Durante as interações, o homem ameaçava divulgar conteúdos íntimos da mulher, além de praticar ofensas discriminatórias, com emprego de expressões racistas e injuriosas. Ele ainda chegou a expor a vítima de forma indevida nas redes sociais.

O acusado também responde a outras ações judiciais por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo agressões, ameaças, invasão de contas digitais sem autorização e descumprimento de medidas protetivas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assédio psicológico direitos das mulheres suicídio tribunal violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar do Distrito Federal
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Polícia Militar do Distrito Federal
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Polícia Militar do Distrito Federal
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Polícia Militar do Distrito Federal
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x