Homem é acusado de induzir a própria mulher a se matar; entenda o caso

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) e virou réu no Tribunal do Júri do Gama na quinta-feira, 15, pela acusação de induzir sua então companheira a tirar a própria vida. O caso é investigado no contexto de violência doméstica e psicológica.

Entre agosto e novembro de 2025, o acusado teria tentado induzir a vítima a cometer suicídio diversas vezes. As conversas aconteciam por meio de mensagens, onde ele exigia que a mulher enviasse fotos e vídeos dos ferimentos provocados, segundo informação do Metrópoles.

Durante as interações, o homem ameaçava divulgar conteúdos íntimos da mulher, além de praticar ofensas discriminatórias, com emprego de expressões racistas e injuriosas. Ele ainda chegou a expor a vítima de forma indevida nas redes sociais.

O acusado também responde a outras ações judiciais por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo agressões, ameaças, invasão de contas digitais sem autorização e descumprimento de medidas protetivas.