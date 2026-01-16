POLÍCIA
Brutal! Filho é preso depois de arremessar mãe idosa pela janela
Suspeito foi detido em flagrante pela tentativa de feminicídio
Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 15, suspeito de arremessar a mãe idosa pela janela de um apartamento em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM), ele foi autuado por tentativa de feminicídio.
De acordo com a PM, os agentes foram acionados e se direcionaram até o endereço do crime com a idosa já caída no solo. Eles conseguiram entrar no imóvel de onde a mesma foi arremessada e prenderam o suspeito, que teria tentado fugir.
Leia Também:
A mulher recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Detalhes sobre seu estado de saúde não foram divulgados.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio foi lavrado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes