Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Brutal! Filho é preso depois de arremessar mãe idosa pela janela

Suspeito foi detido em flagrante pela tentativa de feminicídio

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/01/2026 - 16:09 h
Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela
Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela -

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 15, suspeito de arremessar a mãe idosa pela janela de um apartamento em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM), ele foi autuado por tentativa de feminicídio.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados e se direcionaram até o endereço do crime com a idosa já caída no solo. Eles conseguiram entrar no imóvel de onde a mesma foi arremessada e prenderam o suspeito, que teria tentado fugir.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa
Homem condenado por homicídio é preso na Bahia após agredir mulher
Homem é esfaqueado durante lavagem na Bahia
Capitão da PM morto na Avenida Contorno será sepultado nesta sexta

A mulher recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Detalhes sobre seu estado de saúde não foram divulgados.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio foi lavrado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Polícia prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

x