Brutal! Filho é preso depois de arremessar mãe idosa pela janela

Homem é preso por arremessar a mãe idosa pela janela - Foto: Divulgação | PMCE

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 15, suspeito de arremessar a mãe idosa pela janela de um apartamento em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM), ele foi autuado por tentativa de feminicídio.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados e se direcionaram até o endereço do crime com a idosa já caída no solo. Eles conseguiram entrar no imóvel de onde a mesma foi arremessada e prenderam o suspeito, que teria tentado fugir.

A mulher recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Detalhes sobre seu estado de saúde não foram divulgados.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio foi lavrado.