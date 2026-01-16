Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FILIUS RUBER

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Homens foram presos durante operação da Polícia Civil

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/01/2026 - 15:55 h
Mandados foram cumpridos em Salvador e na RMS
Mandados foram cumpridos em Salvador e na RMS -

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta sexta-feira, 16, dois mandados de prisão temporária contra dois homens, de 20 e 21 anos, suspeitos de participação na tortura e morte de Fabrício Mendes Almeida, em 14 de setembro de 2025, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, a dupla foi detida durante a Operação Filius Ruber, deflagrada por investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a PC, os homens têm ligação com uma organização criminosa investigada pela prática de tráfico de drogas, homicídio e extorsão.

As prisões

Um dos homens foi detido em uma casa no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Já o outro teve o mandado de prisão cumprido no Centro de Observação Penal (COP), no bairro da Mata Escura. Os dois seguem custodiados à disposição da Justiça.

Leia Também:

Homem condenado por homicídio é preso na Bahia após agredir mulher
Homem é esfaqueado durante lavagem na Bahia
Capitão da PM morto na Avenida Contorno será sepultado nesta sexta

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos suspeitos, nos bairros do Lobato, Itacaranha e Acupe de Brotas, em Salvador, e também em Lauro de Freitas, onde foram apreendidos alguns objetos. Todo material apreendido foi encaminhado para perícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO investigação Polícia Civil prisão temporária Salvador tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mandados foram cumpridos em Salvador e na RMS
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Mandados foram cumpridos em Salvador e na RMS
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Mandados foram cumpridos em Salvador e na RMS
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Mandados foram cumpridos em Salvador e na RMS
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x