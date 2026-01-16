FILIUS RUBER
Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa
Homens foram presos durante operação da Polícia Civil
Por Andrêzza Moura
A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta sexta-feira, 16, dois mandados de prisão temporária contra dois homens, de 20 e 21 anos, suspeitos de participação na tortura e morte de Fabrício Mendes Almeida, em 14 de setembro de 2025, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
Segundo informações da Polícia Civil, a dupla foi detida durante a Operação Filius Ruber, deflagrada por investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Ainda conforme a PC, os homens têm ligação com uma organização criminosa investigada pela prática de tráfico de drogas, homicídio e extorsão.
As prisões
Um dos homens foi detido em uma casa no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Já o outro teve o mandado de prisão cumprido no Centro de Observação Penal (COP), no bairro da Mata Escura. Os dois seguem custodiados à disposição da Justiça.
Além dos mandados de prisão, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos suspeitos, nos bairros do Lobato, Itacaranha e Acupe de Brotas, em Salvador, e também em Lauro de Freitas, onde foram apreendidos alguns objetos. Todo material apreendido foi encaminhado para perícia.
