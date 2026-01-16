Menu
POLÍCIA
FORAGIDO GOIÁS

Homem condenado por homicídio é preso na Bahia após agredir mulher

Antes de ser preso, suspeito sofreu tentativa de linchamento

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/01/2026 - 15:17 h
Homem condenado há 19 anos e três meses
Homem condenado há 19 anos e três meses

Um homem, de 55 anos, foi preso por policiais militares e agentes da Guarda Civil, na quinta-feira, 15, acusado de homicídio qualificado, no estado de Goiás. Condenado por este crime, ele foi detido por força de mandado de prisão preventiva, após sofrer uma tentativa de linchamento, na cidade de Mirangaba, região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo informações das forças de segurança, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi espancado depois de agredir uma mulher.

O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Jacobina, por policiais do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte) e da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina).

A condenação

Após a prisão, os investigadores descobriram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Cível, Criminal - Crimes em Geral, Execução Penal e Infância e Juventude -, do Tribunal de Justiça de Goiás.

Homem é esfaqueado durante lavagem na Bahia
Capitão da PM morto na Avenida Contorno será sepultado nesta sexta
Prefeitura baiana diz que mulher morreu ao se jogar de ambulância

Foi constatado que a condenação prevê uma pena de 19 anos e 3 meses de reclusão. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.

x