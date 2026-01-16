FORAGIDO GOIÁS
Homem condenado por homicídio é preso na Bahia após agredir mulher
Antes de ser preso, suspeito sofreu tentativa de linchamento
Por Andrêzza Moura
Um homem, de 55 anos, foi preso por policiais militares e agentes da Guarda Civil, na quinta-feira, 15, acusado de homicídio qualificado, no estado de Goiás. Condenado por este crime, ele foi detido por força de mandado de prisão preventiva, após sofrer uma tentativa de linchamento, na cidade de Mirangaba, região da Chapada Diamantina, na Bahia.
Segundo informações das forças de segurança, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi espancado depois de agredir uma mulher.
O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Jacobina, por policiais do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte) e da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina).
A condenação
Após a prisão, os investigadores descobriram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Cível, Criminal - Crimes em Geral, Execução Penal e Infância e Juventude -, do Tribunal de Justiça de Goiás.
Foi constatado que a condenação prevê uma pena de 19 anos e 3 meses de reclusão. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.
