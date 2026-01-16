INVESTIGAÇÃO POLICIAL
Prefeitura baiana diz que mulher morreu ao se jogar de ambulância
Polícia Civil apura as circunstâncias da queda
Por Andrêzza Moura
Diferente do que foi falado anteriormente sobre a morte de Jaine Freitas Silva, de 22 anos, ao cair de uma ambulância em movimento, na noite da terça-feira, 13, em Itabuna, no sul da Bahia, a Prefeitura de São José da Vitória, disse, em nota divulgada na quinta-feira, 15, que a jovem se jogou do veículo. A ambulância pertence ao município.
No dia do acidente, que aconteceu na BR-101, entre os bairros Lomanto e Nova Itabuna, foi informado que Jaine havia caído após a porta da ambulância se abrir repentinamente. A moça estava na condição de acompanhante.
"A Prefeitura Municipal de São José da Vitória-BA vem, por meio desta, manifestar profundo pesar pela fatalidade ocorrida envolvendo a jovem Jaine Freitas Silva, que estava sendo transportada em uma ambulância do município na condição de acompanhante, e que, de forma inesperada, abriu a porta e pulou do veículo ainda em movimento", diz um trecho do documento.
Ainda por meio da nota, o órgão municipal lamentou o fato e disse estar prestando apoio à família. "Desde o primeiro momento, o Prefeito Municipal determinou que fosse prestado todo o suporte necessário aos familiares, colocando a gestão municipal à disposição para oferecer assistência e apoio neste momento de dor".
A prefeitura declarou também ter aberto uma sindicância para apurar o fato, classificado gestão municipal como "excepcional e profundamente lamentável".
O que diz o motorista
O motorista, relatou que a mulher pediu para ser levada ao Hospital de Base afirmando que visitaria o marido, que estava internado. Mas, em um determinado ponto, na entrada do bairro Bananeira, teria pedido que ela parasse para descer e, diante da negativa, abriu a porta e se jogou.
O homem afirmou ainfa que, logo após o fato, acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender Jaine. Ela foi levada ao Hospital de Base, onde morreu. Estas informações são da TV Santa Cruz.
As investigações
O Portal A Tarde procurou a Polícia Civil para saber como anda as investigações e, por nota, a instituição afirmou que o caso é apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Itabuna e que "diligências e oitivas são realizadas no sentido de esclarecer as circunstâncias do fato".
