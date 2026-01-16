Policial militar é baleado no pescoço em operação contra o tráfico

PM precisou ser transferido para hospital da capital - Foto: Reprodução G1

Um policial militar, que não teve o nome informado, foi baleado no pescoço, na tarde desta quinta-feira, 15, durante uma operação contra o tráfico de drogas, em Bonm Jardim, cidade a cerca de 257 Km de São Luís, no Maranhão.

O PM foi alvejado, por volta do meio-dia, quando entrou em uma residência para apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Ele foi levado a uma unidade de saúde do município, mas, devido a gravidade, precisou ser transferido de helicóptero para um hospital de São Luís, onde continua internado em estado grave.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a ação, equipes da PM fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio contra o policial. Houve troca de tiros e dois suspeitos morreram. Outro homem foi detido. As informações são do G1.