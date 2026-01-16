POLÍCIA
Mulher é presa em operação contra tráfico no Centro de Salvador
Ação ocorreu nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo
Por Victoria Isabel
Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 16, durante a Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, ao longo da operação foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, a suspeita foi detida e os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de dois veículos, uma balança de precisão e materiais utilizados para a embalagem e comercialização de entorpecentes.
Leia Também:
De acordo com a PC, a ação coordenada pela 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas e crimes associados, especialmente no período das festas populares e do Carnaval 2026. A ação contou com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes