Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é presa em operação contra tráfico no Centro de Salvador

Ação ocorreu nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 10:13 h
Operação Contenção
Operação Contenção -

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 16, durante a Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, ao longo da operação foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, a suspeita foi detida e os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de dois veículos, uma balança de precisão e materiais utilizados para a embalagem e comercialização de entorpecentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é presa em operação contra tráfico no Centro de Salvador
| Foto: Lucas Cerqueira / ASCOM PCBA

Leia Também:

Morte de PM: suspeito morto era traficante e cumpria regime aberto
“Que caiam os bandidos”, diz Jerônimo após morte de capitão da PM
Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça

De acordo com a PC, a ação coordenada pela 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas e crimes associados, especialmente no período das festas populares e do Carnaval 2026. A ação contou com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

festas populares Operação Contenção Polícia Civil Salvador Segurança Pública Bahia tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação Contenção
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Operação Contenção
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Operação Contenção
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Operação Contenção
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x