Mulher é presa em operação contra tráfico no Centro de Salvador

Operação Contenção - Foto: Lucas Cerqueira / ASCOM PCBA

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 16, durante a Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, ao longo da operação foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, a suspeita foi detida e os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de dois veículos, uma balança de precisão e materiais utilizados para a embalagem e comercialização de entorpecentes.

| Foto: Lucas Cerqueira / ASCOM PCBA

De acordo com a PC, a ação coordenada pela 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas e crimes associados, especialmente no período das festas populares e do Carnaval 2026. A ação contou com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).