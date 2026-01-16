Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

“Que caiam os bandidos”, diz Jerônimo após morte de capitão da PM

Policial foi morto durante tentativa de assalto, na noite de quinta-feira, 15

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 9:29 h
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

O governador Jerônimo Rodrigues comentou a morte do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, assassinado durante tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 15, na Avenida Contorno, nas proximidades da Bahia Marina, em Salvador.

Jerônimo lamentou profundamente o crime e manifestou solidariedade à família e aos colegas de farda. O governador também foi enfático ao afirmar que não permitirá a perda de agentes em confrontos e que não irá recuar diante da violência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Nós não vamos permitir de forma nenhuma que em confronto os nossos caiam, se tiver de cair que caiam os bandidos e nós haveremos de ser firme com isso. Nós não vamos abrir mão”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Jerônimo também fez um apelo para que o caso não seja utilizado em disputas políticas. “Eu também quero destacar que nós não podemos utilizar de fato como o eixo para qualquer debate ou manifestação partidária ou política. Nós estamos tratando de um tema importante, de um tema que requer da gente muita tranquilidade”.

Jerônimo reafirmou o compromisso do governo com a segurança pública e anunciou a continuidade dos investimentos na área, incluindo armamentos, viaturas blindadas, equipamentos de proteção e novos concursos.

Leia Também:

Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça
PM e empresário: saiba quem era capitão morto em assalto na Contorno
Líder do Comando Vermelho na Bahia é capturado no Rio de Janeiro

“O policial que veio falecer não estava trabalhando, ele não estava na sua ação, mas um policial é um cidadão que nós entendemos a necessidade de a gente poder fazer um esforço. Eu vou continuar fortalecendo os investimentos para a segurança pública, seja na compra de armas, seja na compra de viaturas blindadas, seja na compra de coletes, de concurso para que mais policiais tenham”.

O governador também determinou rigor nas investigações. “Eu determinei que a gente pudesse ir em busca das pessoas responsáveis que naquele ato fizeram a ação, mas também aqueles que estão por trás. Se tem crime organizado por trás, nós haveríamos de encontrar”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Capitão da PM criminalidade HOMICÍDIO polícia militar segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Governador Jerônimo Rodrigues
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Governador Jerônimo Rodrigues
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Governador Jerônimo Rodrigues
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x