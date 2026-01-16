“Que caiam os bandidos”, diz Jerônimo após morte de capitão da PM

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues comentou a morte do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, assassinado durante tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 15, na Avenida Contorno, nas proximidades da Bahia Marina, em Salvador.

Jerônimo lamentou profundamente o crime e manifestou solidariedade à família e aos colegas de farda. O governador também foi enfático ao afirmar que não permitirá a perda de agentes em confrontos e que não irá recuar diante da violência.

“Nós não vamos permitir de forma nenhuma que em confronto os nossos caiam, se tiver de cair que caiam os bandidos e nós haveremos de ser firme com isso. Nós não vamos abrir mão”, afirmou.



Durante o pronunciamento, Jerônimo também fez um apelo para que o caso não seja utilizado em disputas políticas. “Eu também quero destacar que nós não podemos utilizar de fato como o eixo para qualquer debate ou manifestação partidária ou política. Nós estamos tratando de um tema importante, de um tema que requer da gente muita tranquilidade”.

Jerônimo reafirmou o compromisso do governo com a segurança pública e anunciou a continuidade dos investimentos na área, incluindo armamentos, viaturas blindadas, equipamentos de proteção e novos concursos.

“O policial que veio falecer não estava trabalhando, ele não estava na sua ação, mas um policial é um cidadão que nós entendemos a necessidade de a gente poder fazer um esforço. Eu vou continuar fortalecendo os investimentos para a segurança pública, seja na compra de armas, seja na compra de viaturas blindadas, seja na compra de coletes, de concurso para que mais policiais tenham”.

O governador também determinou rigor nas investigações. “Eu determinei que a gente pudesse ir em busca das pessoas responsáveis que naquele ato fizeram a ação, mas também aqueles que estão por trás. Se tem crime organizado por trás, nós haveríamos de encontrar”.