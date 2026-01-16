Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça

Ilustrativa/Praia da preguiça - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

O corpo de um homem foi localizado na faixa de areia da Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 16, com indícios de afogamento. A região, situada entre os bairros do Comércio e da Gamboa, é bastante frequentada por turistas e praticantes de esportes aquáticos.

Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. Equipes também realizam diligências para identificar a vítima.

A causa da morte será confirmada após a conclusão da necropsia.