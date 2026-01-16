POLÍCIA
Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça
Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte
Por Victoria Isabel
O corpo de um homem foi localizado na faixa de areia da Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 16, com indícios de afogamento. A região, situada entre os bairros do Comércio e da Gamboa, é bastante frequentada por turistas e praticantes de esportes aquáticos.
Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. Equipes também realizam diligências para identificar a vítima.
Leia Também:
A causa da morte será confirmada após a conclusão da necropsia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes