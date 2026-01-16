PM e empresário: saiba quem era capitão morto em assalto na Contorno

- Foto: Reprodução

O capitão da Polícia Militar, Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, morto a tiros na noite de quinta-feira, 15, na Avenida Contorno, nas proximidades da Bahia Marina, em Salvador, era casado e pai de duas filhas.

Na corporação, ele era conhecido como Capitão Salomão, lotado na 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Periperi. A vítima se formou na turma de 2010, e foi subcomandante do Batalhão Gêmeos de Policiamento de Prevenção de Furtos e Roubos a Coletivos.

Em contato com o Portal A Tarde, um amigo do PM da época do colégio, contou que Salomão era tranquilo. Segundo a fonte, colegas em comum contaram que ele voltava de uma festa com a esposa, pois estava de folga.

"Os caras desde novo já tinham cabelo branco lá no CPM e a gente resenhava sempre. Quando a gente se batia era aquela alegria de ver o amigo, sabe? De tá junto. A gente era brother, velho, gente boa. Ninguém ia falar mal dele, não, velho. O Salomão era tranquilão. Sempre aquela paz, aquela tranquilidade... abraçava, dava risada", contou.

Dono de bar

Além de atuar como militar, Capitão Salomão era dono do bar Boteco do Salomé, localizado em Periperi, no subúrbio de Salvador. O estabelecimento é conhecido na região e acumula mais de 60 mil seguidores.

Uma nota publicada no perfil do bar informou que o estabelecimento ficará ficar fechado por tempo indeterminado.

"Nesse momento de dor, optamos por pausar nossas atividades para viver o luto, cuidar da família e honrar a história construída com tanto carinho ao longo dos anos", informou a nota.

Sobre o crime

Osniésio Pereira Salomão morreu na noite desta quinta-feira, 15, durante uma troca de tiros com suspeitos na Avenida Contorno. Informações preliminares apontam que ele abordado durante uma tentativa de assalto e reagiu.

Durante o confronto, o policial acabou atingido por disparos de arma de fogo. Apesar de ter sido socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, Salomão não resistiu.

Além dele, um dos assaltantes também foi baleado e morreu ainda no local. O segundo envolvido conseguiu fugir.

Imagens em que o Portal A TARDE teve acesso mostram o momento exato em que a troca de tiros ocorre. No vídeo gravado por um motorista, é possível ver quando o policial atira do suspeito, que, mesmo caído, revida os tiros no agente. O outro asssaltante, também armado, atira no PM.