POLÍCIA
SALVADOR

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

O suspeito também foi baleado e morreu ainda no local

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/01/2026 - 21:22 h | Atualizada em 15/01/2026 - 22:34
Um policial militar morreu na noite desta quinta-feira, 15, durante uma troca de tiros com suspeitos de assalto na Avenida Contorno, nas proximidades da Bahia Marina, em Salvador.

Informações iniciais são de que o agente, identificado como capitão Osniésio Pereira Salomão, lotado na 18ª CIPM / Periperi, foi abordado durante uma ação criminosa e reagiu. Durante o confronto, ele acabou atingido por disparos de arma de fogo.

O policial foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resisitu. Além dele, um dos assaltantes também foi baleado e morreu ainda no local. O segundo envolvido conseguiu fugir.

Imagens mostram o tiroteio

Imagens em que o Portal A TARDE teve acesso mostram o momento exato em que a troca de tiros ocorre. No vídeo gravado por um motorista, é possível ver quando o policial atira do suspeito, que, mesmo caído, revida os tiros no agente. O outro asssaltante, também armado, atira no PM.

O segundo envolvido no crime conseguiu fugir antes da chegada das equipes e é procurado.

Corporação lamenta

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou o ocorrido e prestou solidariedade a vítima. Veja nota na íntegra:

A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cap PM Osniésio Pereira Salomão, lotado na 18ª CIPM / Periperi.

Oficial da turma de 2010, o Capitão Osniésio construiu sua história na Corporação pautado pelo compromisso com a missão policial, pelo respeito à tropa e à sociedade baiana. Ao longo de sua vida profissional, deixou marcas de liderança e dedicação.

Neste momento de dor e saudade, a PMBA se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, rendendo homenagens a um oficial que honrou a farda que vestiu e contribuiu de forma significativa para a segurança pública da Bahia.

Que Deus conforte os corações enlutados e conceda força para enfrentar esta imensurável perda.

Tags:

Bahia Marina confronto armado criminalidade PM Polícia Salvador

