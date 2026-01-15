VINGANÇA
Homem é preso após matar cachorro do vizinho a tiros
Suspeito alegou que cão invadiu sua propriedade e atacou seus animais
Por Andrêzza Moura
Policiais militares do Piauí prenderam, na tarde desta quinta-feira, 15, um homem suspeito de matar a tiros um cachorro, na localidade Pedra Dura, zona rural do município de Cabeceiras, no Norte do Piauí.
Segundo informações da polícia, o homem, identificado apenas pelas iniciais A. L. M., alegou ter atirado no cachorro do vizinho após ele invadir sua propriedade e atacar alguns de seus animais. Foi o dono do cão quem o denunciou.
Além de ser preso pela morte do animal, o suspeito também responderá por posse ilegal de arma. Na residência dele, foram apreendidas três armas de fogo, uma quantidade de munições intactas e um cartucho deflagrado.
Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. As informações são do G1.
