Homem é preso após matar cachorro do vizinho a tiros

Foi o dono do cachorro quem chamou a polícia - Foto: Reprodução G1

Policiais militares do Piauí prenderam, na tarde desta quinta-feira, 15, um homem suspeito de matar a tiros um cachorro, na localidade Pedra Dura, zona rural do município de Cabeceiras, no Norte do Piauí.

Segundo informações da polícia, o homem, identificado apenas pelas iniciais A. L. M., alegou ter atirado no cachorro do vizinho após ele invadir sua propriedade e atacar alguns de seus animais. Foi o dono do cão quem o denunciou.

Além de ser preso pela morte do animal, o suspeito também responderá por posse ilegal de arma. Na residência dele, foram apreendidas três armas de fogo, uma quantidade de munições intactas e um cartucho deflagrado.

Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. As informações são do G1.