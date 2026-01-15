Homem morto no festejo da Lavagem do Bonfim é identificado

Homem foi baleado durante festa paredão - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O homem morto a tiros, na tarde desta quinta-feira, 15, no bairro da Calçada, na Cidade Baixa, em Salvador, durante os festejos da Lavagem do Bonfim, foi identificado como Joilson Santana de Souza, de 30 anos. O crime aconteceu na Avenida Jequitaia, região por onde também passa o cortejo da lavagem.

Informações iniciais apontam que o homem foi baleado durante uma confusão, em uma festa tipo paredão. Ainda de segundo relatos, além de Joilson, outras sete pessoas ficaram feridas. Entre estas, quatro homens e três mulheres. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito, que ainda não foi identificado, fugiu logo em seguida. Investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS) apura o caso e tenta esclarecer a motivação do crime.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) pediu que quem tiver informações sobre o paradeiro do atirador, pode fazer denunciar anonimamente através do Disque Denúncia no número 181. As informações são do G1.