POLÍCIA
POLÍCIA

Urgente: homem é morto a tiros durante festejos da Lavagem do Bonfim

Vítima foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo e morreu no local

Luan Julião

Por Luan Julião

15/01/2026 - 16:57 h | Atualizada em 15/01/2026 - 18:55
Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 15
Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 15 -

Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira, 15, na região da Cidade Baixa, em Salvador, durante os festejos da Lavagem do Bonfim, que acontecem hoje na capital baiana.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. O homem, que estava sem camisa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a presença de equipes da Polícia Militar na área, que isolaram a cena para os procedimentos iniciais. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A reportagem solicitou informações à Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e à Polícia Civil, a fim de esclarecer as circunstâncias do crime, bem como autoria e motivação. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno dos órgãos de segurança.

