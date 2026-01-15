Urgente: homem é morto a tiros durante festejos da Lavagem do Bonfim

Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 15 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira, 15, na região da Cidade Baixa, em Salvador, durante os festejos da Lavagem do Bonfim, que acontecem hoje na capital baiana.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. O homem, que estava sem camisa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a presença de equipes da Polícia Militar na área, que isolaram a cena para os procedimentos iniciais. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A reportagem solicitou informações à Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e à Polícia Civil, a fim de esclarecer as circunstâncias do crime, bem como autoria e motivação. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno dos órgãos de segurança.