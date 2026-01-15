POLÍCIA
Urgente: homem é morto a tiros durante festejos da Lavagem do Bonfim
Vítima foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo e morreu no local
Por Luan Julião
Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira, 15, na região da Cidade Baixa, em Salvador, durante os festejos da Lavagem do Bonfim, que acontecem hoje na capital baiana.
De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. O homem, que estava sem camisa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.
Leia Também:
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a presença de equipes da Polícia Militar na área, que isolaram a cena para os procedimentos iniciais. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
A reportagem solicitou informações à Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e à Polícia Civil, a fim de esclarecer as circunstâncias do crime, bem como autoria e motivação. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno dos órgãos de segurança.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes