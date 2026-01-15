CRIME
Idoso é preso por estuprar enteada com deficiência na Bahia
Padrasto aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a vítima para cometer o crime
Por Luiza Nascimento
Um idoso de 67 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 14, por suspeita de estuprar a enteada, uma pessoa com deficiência. O homem foi localizado no distrito do Junco, em Jacobina, no norte da Bahia.
Ele já possuía uma Medida Protetiva de Urgência. Segundo as investigações, os abusos vinham ocorrendo há alguns anos na residência da vítima, quando ela ficava sozinha com o suspeito, que se aproveitava da ausência da mãe para cometer o crime.
A prisão
O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Territorial, com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte), na quarta-feira (14). A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Jacobina.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, proveniente de leilão, mas que não possuía a documentação necessária.
O suspeito e o veículo foram apresentados na unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis. No local, eles permanecem à disposição do Poder Judiciário.
