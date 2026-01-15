Menu
CRIME

Idoso é preso por estuprar enteada com deficiência na Bahia

Padrasto aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a vítima para cometer o crime

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/01/2026 - 12:59 h
Um idoso de 67 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 14, por suspeita de estuprar a enteada, uma pessoa com deficiência. O homem foi localizado no distrito do Junco, em Jacobina, no norte da Bahia.

Ele já possuía uma Medida Protetiva de Urgência. Segundo as investigações, os abusos vinham ocorrendo há alguns anos na residência da vítima, quando ela ficava sozinha com o suspeito, que se aproveitava da ausência da mãe para cometer o crime.

A prisão

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Territorial, com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte), na quarta-feira (14). A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Jacobina.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, proveniente de leilão, mas que não possuía a documentação necessária.

O suspeito e o veículo foram apresentados na unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis. No local, eles permanecem à disposição do Poder Judiciário.

x