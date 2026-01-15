Homem é preso ao tentar fugir de motel levando TV e bebidas em Salvador

Suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Reprodução / Guia de Motéis

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 15, após uma tentativa de furto e evasão em um motel localizado no bairro Vale dos Lagos, em Salvador. A prisão ocorreu depois que o suspeito tentou deixar o estabelecimento sem quitar a hospedagem e os produtos consumidos durante a noite.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o homem tentou sair do Motel Le Royale levando diversos objetos pertencentes ao quarto onde estava hospedado. Entre os itens encontrados no veículo que ele conduzia estavam várias garrafas de bebidas alcoólicas, como uísque e vodca, além de uma televisão de aproximadamente 55 polegadas.

Na tentativa de fuga, o suspeito ainda colidiu o carro contra um dos portões do motel, causando danos à estrutura. A ação foi percebida por funcionários do local, que acionaram a Polícia Militar. O homem foi interceptado pelos policiais pouco depois, ainda nas imediações do estabelecimento.

Durante a abordagem, ele teria alegado que estava hospedado no motel com a esposa. No entanto, no momento da prisão, o suspeito estava sozinho. Após a detenção, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas.

A reportagem solicitou mais detalhes à Polícia Militar e à Polícia Civil sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno oficial dos órgãos.