HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

'Caique Paredão': homem é executado a tiros em via pública de Salvador

Homem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local

Luan Julião

Por Luan Julião

15/01/2026 - 12:53 h
Caso ficou sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Caso ficou sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um homem identificado como Caique Correia Marques, de 33 anos, conhecido como “Caique Paredão”, foi morto a tiros na noite da última terça-feira, 14, em via pública na Ladeira do Fiais, próximo ao Largo do Tanque, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para averiguar uma ocorrência de homicídio na Ladeira dos Fiais, na região do Largo do Tanque. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo e já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada para a preservação do local do crime, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. O caso ficou sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que o DHPP investiga a morte de Caique Correia Marques. Guias de perícia e remoção foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

x