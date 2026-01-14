ACIDENTE FATAL
Mulher de 22 anos morre ao cair de ambulância em movimento na Bahia
Jovem caiu após a porta traseira do veículo se abrir de forma inesperada
Por Andrêzza Moura
Uma jovem identificada como Jaine Freitas da Silva, de 22 anos, morreu, na noite da terça-feira, 13, ao cair de uma ambulância em movimento, na BR-101, no perímetro urbano de Itabuna, no sul da Bahia. Ela acompanhava o marido que está internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.
Segundo informações, Jaine, que era moradora em de São José da Vitória, caiu na ponte que liga os bairros Lomanto e Nova Itabuna, após a porta traseira da ambulância se abrir inesperadamente. Ainda de acordo com relatos, o motorista não percebeu de imediato a queda da passageira.
Um motociclista que seguia atrás alertou o condutor, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A família só recebeu a notícia do falecimento na tarde desta quarta-feira, 14.
Jaine trabalhava como catadora de materiais recicláveis e deixou um filho de apenas 6 anos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. As informações são do Verdinho Itabuna.
