Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JEQUIÉ

Batida entre carro, ambulância e caminhão deixa um morto e 6 feridos

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 3

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 8:39 h
Colisão ocorreu por volta de 0h30
Colisão ocorreu por volta de 0h30 -

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma ambulância e três caminhões na BR-116, em Jequié, na madrugada desta quarta-feira, 3.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 0h30, no km 697 da rodovia. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PRF, a pessoa que morreu estava no carro, onde outras duas vítimas ficaram presas às ferragens. Na ambulância, duas pessoas tiveram ferimentos leves e outras duas foram socorridas e levadas para o hospital em estado grave. Os ocupantes dos veículos de carga não ficaram feridos.

Leia Também:

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo
Mulher é encontrada decapitada no meio da rua no sul da Bahia
Acidente com micro-ônibus da Sesab deixa cinco feridos em Simões Filho

Devido ao acidente, a pista ficou interditada entre 1h e 6h10. Além das equipes da PRF, agentes do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e funcionários do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estiveram no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Jequié polícia rodoviária federal prf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colisão ocorreu por volta de 0h30
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

Colisão ocorreu por volta de 0h30
Play

Carro colide com motos e deixa vários feridos no Agreste baiano

Colisão ocorreu por volta de 0h30
Play

Pizza vira senha secreta e salva vítima de violência na Bahia

Colisão ocorreu por volta de 0h30
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x