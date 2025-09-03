JEQUIÉ
Batida entre carro, ambulância e caminhão deixa um morto e 6 feridos
Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 3
Por Victoria Isabel
Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma ambulância e três caminhões na BR-116, em Jequié, na madrugada desta quarta-feira, 3.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 0h30, no km 697 da rodovia. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.
De acordo com a PRF, a pessoa que morreu estava no carro, onde outras duas vítimas ficaram presas às ferragens. Na ambulância, duas pessoas tiveram ferimentos leves e outras duas foram socorridas e levadas para o hospital em estado grave. Os ocupantes dos veículos de carga não ficaram feridos.
Devido ao acidente, a pista ficou interditada entre 1h e 6h10. Além das equipes da PRF, agentes do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e funcionários do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estiveram no local.
