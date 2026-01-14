Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em campo de futebol

Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol - Foto: Reprodução Giro de Notícias

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta terça-feira, 13, dois homens suspeitos de participar de um ataque a tiros que resultou na morte de Kauan Santos Soares, de 19 anos, no último domingo, 11, em um campo de futebol no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju, no extremo sul do estado. Um outro jovem ficou ferido na ação criminosa.

Os suspeitos foram identificados como Paulo Henrique, de 22, e Robson, de 23. Segundo informações da polícia, Paulo Henrique, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi o autor dos disparos, enquanto Robson conduzia a motocicleta usada na ação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A dupla foi presa por investigadores da Delegacia Territorial de Itamaraju por força de mandado de prisão preventiva. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e apurar a possível participação de outros envolvidos. As informações são do Giro de Notícias.