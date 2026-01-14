Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE NO FUTEBOL

Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em campo de futebol

Crime ocorreu no último domingo, 11, em cidade do interior baiano

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

14/01/2026 - 22:08 h
Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol
Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol -

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta terça-feira, 13, dois homens suspeitos de participar de um ataque a tiros que resultou na morte de Kauan Santos Soares, de 19 anos, no último domingo, 11, em um campo de futebol no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju, no extremo sul do estado. Um outro jovem ficou ferido na ação criminosa.

Os suspeitos foram identificados como Paulo Henrique, de 22, e Robson, de 23. Segundo informações da polícia, Paulo Henrique, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi o autor dos disparos, enquanto Robson conduzia a motocicleta usada na ação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Polícia Civil encontra corpo que pode ser de adolescente desaparecido
Homem é executado em via pública na Estrada das Barreiras
Homem é preso após agredir e empurrar amigo de ponte; entenda o caso

A dupla foi presa por investigadores da Delegacia Territorial de Itamaraju por força de mandado de prisão preventiva. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e apurar a possível participação de outros envolvidos. As informações são do Giro de Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campo crime Futebol HOMICÍDIO investigação itamaraju Polícia prisão suspeitos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Dupla foi presa suspeita de matar jovem em campo de futebol
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x