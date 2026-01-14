EXECUÇÃO
Corpo de jovem é encontrado em baia de cavalos na Bahia
Jovem, de 18 anos, foi executado a tiros
Por Andrêzza Moura
O jovem Waleff de Jesus Freitas, 18 anos, foi executado a tiros, na manhã desta quarta-feira, 14, na localidade conhecida como Vila Verde, no Conjunto Feira X, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.
Segundo informações, o corpo da vítima foi encontrado dentro de uma baia de cavalos e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça e no peito. Waleff era natural do município de Serrinha e morava no bairro Cidade Nova.
Leia Também:
O cadáver foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana. A Polícia Civil investiga autoria e motivação. As informações são do Calila Notícias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes