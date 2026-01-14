Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXECUÇÃO

Corpo de jovem é encontrado em baia de cavalos na Bahia

Jovem, de 18 anos, foi executado a tiros

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

14/01/2026 - 23:19 h
Waleff era morador de Serrinha
Waleff era morador de Serrinha -

O jovem Waleff de Jesus Freitas, 18 anos, foi executado a tiros, na manhã desta quarta-feira, 14, na localidade conhecida como Vila Verde, no Conjunto Feira X, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

Segundo informações, o corpo da vítima foi encontrado dentro de uma baia de cavalos e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça e no peito. Waleff era natural do município de Serrinha e morava no bairro Cidade Nova.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeito de esquarterjar jovem em Eunápolis morre em confronto
Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em campo de futebol
Polícia Civil encontra corpo que pode ser de adolescente desaparecido

O cadáver foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana. A Polícia Civil investiga autoria e motivação. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Conjunto Feira X feira de santana HOMICÍDIO Jovem morto a tiros Polícia Civil vila verde Waleff de Jesus Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Waleff era morador de Serrinha
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Waleff era morador de Serrinha
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Waleff era morador de Serrinha
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Waleff era morador de Serrinha
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x