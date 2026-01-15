Irmã do prefeito de São Paulo é presa por desacato e lesão corporal

Janaina Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) - Foto: Reprodução | Redes sociais

Janaina Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nesta quinta-feira, 15, após ser identificada por câmeras do sistema de monitoramento urbano Smart Sampa. Informações da Polícia Militar de São Paulo apontam que Janaina Reis Miron era alvo de dois mandados de prisão por desacato, embriaguez e lesão corporal.

O Smart Sampa, programa que se tornou a principal bandeira da gestão de Ricardo Nunes na capital paulista, é um sistema de reconhecimento facial da Prefeitura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A prisão de Janaina Reis aconteceu após o sistema emitir um alerta indicando a presença de uma pessoa procurada pela Justiça nas dependências de uma unidade de saúde no bairro do Socorro. Agentes do 1º Batalhão na Unidade Básica de Saúde (UBS) Veleiros realizaram a abordagem na Avenida Clara Mantelli, por volta das 15h20.

Depois de ter a identidade confirmada, a irmã do prefeito foi encaminhada ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, onde a ocorrência foi registrada para os trâmites legais.

Entenda as condenações

Os mandados de prisão pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato estão relacionados a uma ocorrência registrada na madrugada do dia 20 de outubro de 2022, na rodovia Professor João Hipólito Martins, em Botucatu, interior paulista.

Segundo os PMs que estiveram presentes na ocasião, Janaína foi flagrada ziguezagueando na rodovia enquanto dirigia um carro Hyundai IX35. Ela teria mostrado sinais de embriaguez, não portava documentos e estava com o documento do veículo e com a habilitação vencida.

Ao ser informada que seria levada para um distrito policial, Janaína teria agredido verbalmente os agentes e ameaçado soltar dois cachorros pitbull contra eles. Além disso, ela teria dito que o marido é "capitão da polícia militar" para intimidar os policiais e teria ainda corrido para a rodovia "causando risco à própria vida, tendo que ser contida".

A versão da irmã de Ricardo Nunes é de que ela não estava embriagada, mas sob efeito de medicação. Ela também afirmou que teria aconselhado os policiais a não se aproximarem dos pitbulls e negou que estivesse "fora de si".

Em julho de 2025, ela acabou condenada a 1 ano e três meses de prisão em regime aberto.

Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB) afirma que "a prisão está amparada em mandados judiciais, obedeceu ao rigor da lei e foi executada seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa".

Smart Sampa

Implementado em 2023, o sistema opera por meio de uma rede integrada que conta com mais de 40 mil câmeras espalhadas pela cidade, projetadas para cruzar dados biométricos em tempo real com as bases de dados da polícia. Segundo a prefeitura, a meta é alcançar 200 mil câmeras até 2028.

Os equipamentos fazem reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, além de integrar informações georreferenciadas de viaturas, motocicletas e agentes da Guarda Civil Metropolitana.

O Smart Sampa também é utilizado por outras instituições, como as polícias Civil e Militar, a Companhia de Engenharia de Trafego (CET), a SPTrans e a Defesa Civil.