Enem divulga resultado nesta sexta; saiba como consultar

Inep confirma divulgação do resultado do Enem 2025 - Foto: ANGELO MIGUEL/MEC

O resultado doExame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado nesta sexta-feira, 16, às 10h, segundo anúncio do Ministério da Educação (MEC). As notas podem ser usada para o ingresso em cursos superiores.

Para acessar, o candidato precisa fazer o login na Página do Participante, através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).

Como usar as notas?

Com as notas, os candidatos podem concorrer às vagas disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), com inscrições abertas de 19 a 23 de janeiro.

Além disso, o estudante pode tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Consulta de vagas do Sisu já está liberada

Estudantes que tentarão uma vaga nas instituições públicas de ensino superior, no primeiro semestre de 2026, já podem consultar as vagas disponíveis através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por meio deste link. Além disso, os candidatos também podem acessar as regras para ingressar em cada universidade, como nota mínima exigida e regulamento das cotas sociais.

No momento, os participantes do Enem só conseguem realizar uma pesquisa prévia, pois, conforme o cronograma oficial, as inscrições serão entre os dias 19 de janeiro e seguirá até o dia 23 de janeiro. No período, os candidatos devem acessar o sistema para escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência.

Prepare-se para as inscrições do Fies

Os candidatos que estão querendo uma vaga no ensino superior privado em 2026, já podem começar a separar a documentação necessária. As inscrições acontecem entre 26 e 29 de janeiro, no portal Acesso Único, mediante login do gov.br.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, e o da segunda, 2 de março.

Estudantes têm até sexta-feira para complementar inscrição do Fies

Os estudantes que tiveram a inscrição postergada nos processos seletivos de 2025 podem complementar seus dados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026. O prazo vai até esta sexta-feira, 16. Quem não regularizar a situação corre o risco de perder o financiamento.

A complementação deve ser realizada através do sistema Fies Seleção utilizando CPF e senha cadastrados na conta gov.br. Além disso, é necessário validar toda a documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado. A entrega pode ser feita de forma física ou eletrônica à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), dentro do prazo máximo de cinco dias úteis.