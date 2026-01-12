Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Aplicar o Enem 2026 pode render quase R$ 1.000 por dia; veja quem pode

Remuneração para fiscais e certificadores pode ultrapassar valores pagos em 2025 pelo Inep

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/01/2026 - 16:21 h
Pagamento pode chegar perto de R$ 1.000
Brasileiros interessados em trabalhar na aplicação do Enem 2026 já começam a criar expectativa em torno da remuneração oferecida pelo exame. Em 2025, o Inep pagou R$ 510 por dia aos certificadores, valor que podia chegar a R$ 864 em casos de deslocamentos acima de 150 quilômetros.

Para 2026, a previsão é de que o pagamento se aproxime de R$ 1.000, tornando a função ainda mais atrativa para quem busca uma renda extra durante o período das provas.

Quem pode atuar no Enem

Para concorrer às vagas de fiscal ou certificador, é necessário ter ensino médio completo. Outro critério obrigatório é não possuir parentes inscritos no Enem 2026, medida adotada para preservar a lisura e a segurança do processo.

Além disso, todos os selecionados precisam passar por uma capacitação online, com aproveitamento mínimo de 70% para permanecer no processo.

Inscrição e capacitação obrigatória

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Inep. Durante o cadastro, o candidato deve informar dados pessoais, como CPF e telefone, além de cumprir todos os critérios exigidos pelo órgão.

A capacitação ocorre de forma remota e é considerada etapa essencial. O treinamento garante que os procedimentos sejam aplicados corretamente e de acordo com as normas oficiais do exame.

Diferença entre fiscal e certificador

Enquanto os fiscais acompanham a aplicação das provas nos locais, os certificadores são responsáveis por assegurar a integridade e a segurança do processo. Nesse caso, a jornada pode chegar a até 14 horas de trabalho por dia.

Organização, responsabilidade e habilidade para registrar ocorrências em tempo real por aplicativos também fazem parte das exigências para quem deseja atuar no Enem.

x