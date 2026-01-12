ECONOMIA
Pix do governo pode pagar até R$ 1.621 a trabalhadores a partir de fevereiro
Abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago em 2026
Por Iarla Queiroz
Trabalhadores brasileiros poderão receber um Pix de até R$ 1.621 ao longo de 2026 com o início do pagamento do abono salarial PIS/Pasep, referente ao ano-base 2024. O benefício começa a ser liberado em fevereiro e seguirá até agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador.
O pagamento é um direito previsto na legislação trabalhista e atende quem cumpriu critérios específicos durante o período de referência.
Quando começam os pagamentos
O calendário oficial tem início no dia 15 de fevereiro, quando os trabalhadores nascidos em janeiro passam a ter acesso ao benefício. A liberação segue de forma escalonada até 15 de agosto, contemplando todos os grupos de nascimento.
Quem tem direito ao abono
Para receber o PIS/Pasep em 2026, o trabalhador precisa ter atuado no mercado formal em 2024 e atender aos seguintes requisitos:
- Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766,00
- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos
- Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base 2024
Calendário por mês de nascimento
Os pagamentos seguem a ordem do mês de nascimento do trabalhador:
- Janeiro: 15 de fevereiro
- Fevereiro: 15 de março
- Março e abril: 15 de abril
- Maio e junho: 15 de maio
- Julho e agosto: 15 de junho
- Setembro e outubro: 15 de julho
- Novembro e dezembro: 15 de agosto
Valores variam conforme tempo de trabalho
O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024. Quem atuou durante todo o ano recebe o valor máximo.
- 01 mês: R$ 136,00
- 02 meses: R$ 271,00
- 03 meses: R$ 406,00
- 04 meses: R$ 541,00
- 05 meses: R$ 675,00
- 06 meses: R$ 811,00
- 07 meses: R$ 946,00
- 08 meses: R$ 1.081,00
- 09 meses: R$ 1.216,00
- 10 meses: R$ 1.351,00
- 11 meses: R$ 1.486,00
- 12 meses: R$ 1.621,00
Como consultar e sacar
A consulta ao benefício estará disponível a partir de 5 de fevereiro, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou do Portal Gov.br.
O pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o vínculo do trabalhador. O prazo final para saque é 29 de dezembro de 2026. Após essa data, os valores não retirados retornam aos cofres públicos.
