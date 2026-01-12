Pix do governo pode pagar até R$ 1.621 a trabalhadores a partir de fevereiro

Pagamentos vão de fevereiro a agosto - Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Trabalhadores brasileiros poderão receber um Pix de até R$ 1.621 ao longo de 2026 com o início do pagamento do abono salarial PIS/Pasep, referente ao ano-base 2024. O benefício começa a ser liberado em fevereiro e seguirá até agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

O pagamento é um direito previsto na legislação trabalhista e atende quem cumpriu critérios específicos durante o período de referência.

Quando começam os pagamentos

O calendário oficial tem início no dia 15 de fevereiro, quando os trabalhadores nascidos em janeiro passam a ter acesso ao benefício. A liberação segue de forma escalonada até 15 de agosto, contemplando todos os grupos de nascimento.

Quem tem direito ao abono

Para receber o PIS/Pasep em 2026, o trabalhador precisa ter atuado no mercado formal em 2024 e atender aos seguintes requisitos:

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766,00

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base 2024

Calendário por mês de nascimento

Os pagamentos seguem a ordem do mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Fevereiro: 15 de março

15 de março Março e abril: 15 de abril

15 de abril Maio e junho: 15 de maio

15 de maio Julho e agosto: 15 de junho

15 de junho Setembro e outubro: 15 de julho

15 de julho Novembro e dezembro: 15 de agosto

Valores variam conforme tempo de trabalho



O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024. Quem atuou durante todo o ano recebe o valor máximo.

01 mês: R$ 136,00

R$ 136,00 02 meses: R$ 271,00

R$ 271,00 03 meses: R$ 406,00

R$ 406,00 04 meses: R$ 541,00

R$ 541,00 05 meses: R$ 675,00

R$ 675,00 06 meses: R$ 811,00

R$ 811,00 07 meses: R$ 946,00

R$ 946,00 08 meses: R$ 1.081,00

R$ 1.081,00 09 meses: R$ 1.216,00

R$ 1.216,00 10 meses: R$ 1.351,00

R$ 1.351,00 11 meses: R$ 1.486,00

R$ 1.486,00 12 meses: R$ 1.621,00

Como consultar e sacar

A consulta ao benefício estará disponível a partir de 5 de fevereiro, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou do Portal Gov.br.

O pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o vínculo do trabalhador. O prazo final para saque é 29 de dezembro de 2026. Após essa data, os valores não retirados retornam aos cofres públicos.