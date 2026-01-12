Menu
BAHIA
QUALIFICAÇÃO

SENAI abre 101 vagas gratuitas em Feira de Santana

Jovens entre 14 e 21 anos podem se inscrever até o dia 30 de janeiro

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

12/01/2026 - 11:42 h
Cursos do SENAI preparam jovens para o mercado industrial
Cursos do SENAI preparam jovens para o mercado industrial -

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 101 vagas abertas para cursos gratuitos na cidade de Feira de Santana, voltados à formação de jovens para o mercado de trabalho industrial. As oportunidades fazem parte do programa de aprendizagem e contemplam diferentes áreas técnicas com alta demanda no setor produtivo.

As vagas são distribuídas entre os cursos de Assistente de Logística, Assistente de Produção, Assistente em Análise de Dados, Inspetor de Análise da Qualidade, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais e Mecânico de Usinagem Convencional.

Podem se inscrever jovens com idade entre 14 e 21 anos, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental, ou que já tenham concluído o Ensino Médio, de acordo com os requisitos específicos de cada formação.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de janeiro e devem ser realizadas pela internet, no link cursosgratuitos.senaibahia.com.br/processos. No portal, os candidatos também têm acesso ao edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, incluindo critérios de idade, escolaridade e carga horária de cada curso.

A confirmação da matrícula será feita conforme a ordem de classificação geral, levando em consideração a data de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis por unidade, curso e turno. O início das aulas está previsto para os meses de fevereiro e março.

Os alunos matriculados poderão ainda firmar contrato de aprendizagem, conforme a demanda das indústrias parceiras, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e aquisição de experiência profissional.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

cursos gratuitos do Senai feira de santana Mercado de Trabalho processo seletivo Programa de aprendizagem qualificação Senai

