Economia: quatro formas de diminuir a conta de luz nos dias de calor

O aumento da conta de luz durante o verão é uma preocupação frequente tanto para quem administra um negócio quanto para quem cuida das finanças pessoais.

Com as altas temperaturas, o consumo de energia cresce e pesa no orçamento. A boa notícia é que pequenas mudanças de hábito podem gerar economia sem comprometer o conforto.

Por que a conta de energia aumenta no verão?

Nos períodos mais quentes, o uso de ar-condicionado, ventiladores e equipamentos de refrigeração se intensifica. Além disso, aparelhos eletrônicos ligados por mais tempo e iluminação artificial constante também elevam o consumo de energia elétrica.

Compreender esses fatores é essencial para identificar onde é possível reduzir gastos de forma eficiente e sustentável.

Dicas práticas para reduzir o consumo de energia

Prefira ventiladores sempre que possível

Ventiladores consomem até 70% menos energia do que o ar-condicionado e podem ser suficientes para manter o conforto em muitos momentos do dia.

Aproveite a luz natural

Manter cortinas e persianas abertas durante o dia reduz a necessidade de iluminação artificial e torna os ambientes mais agradáveis.

Desligue aparelhos fora de uso

Equipamentos em modo stand-by continuam consumindo energia. Retire da tomada carregadores, televisores e computadores quando não estiverem em uso.

Invista em equipamentos eficientes

Lâmpadas de LED consomem menos energia e duram mais. Dê preferência também a eletrodomésticos com selo de eficiência energética.

Regule corretamente o ar-condicionado

Ajustar a temperatura entre 23°C e 26°C garante conforto térmico e evita consumo excessivo de energia.

Reduza a entrada de calor nos ambientes

Cortinas, persianas ou filmes refletivos ajudam a bloquear o calor externo, diminuindo a necessidade de refrigeração artificial.

Com atitudes simples no dia a dia, é possível enfrentar o calor do verão com mais equilíbrio, economizando energia e reduzindo o impacto na conta de luz.