Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Tesouro mineral: cidades da Bahia lideram reservas de terras raras

Minerais essenciais para tecnologia e energia limpa colocam a Bahia no centro de uma disputa global

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/01/2026 - 14:13 h
Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional
Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional -

As chamadas terras raras passaram a ocupar o centro das atenções nos últimos anos por um motivo claro: sem esses minerais, boa parte das tecnologias modernas simplesmente não existe. Smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e sistemas de defesa dependem diretamente desses elementos estratégicos.

Embora ainda pouco explorado em comparação a outras potências globais, o Brasil abriga algumas das maiores reservas conhecidas do planeta. E, nesse mapa mineral cada vez mais disputado, a Bahia desponta como um dos estados mais promissores do país.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que são as terras raras e por que elas valem tanto?

Os Elementos Terras Raras (ETRs) formam um grupo de 17 elementos químicos com propriedades semelhantes. São eles os 15 lantanídeos, além do escândio (Sc) e do ítrio (Y).

Entre os mais valorizados pela indústria estão neodímio, praseodímio, térbio e disprósio, amplamente utilizados na produção de ímãs de alto desempenho — componentes essenciais para motores elétricos, turbinas eólicas, robótica e equipamentos de alta precisão.

Apesar do nome, esses minerais não são exatamente raros na natureza. O que os torna estratégicos é a complexidade da extração e do processamento, além do papel central que exercem no desenvolvimento tecnológico e na transição energética.

Leia Também:

Prova de vida acabou? Veja mudança que pegou aposentados de surpresa
Entenda os principais pontos do acordo Mercosul e União Europeia
BNDES libera valor milionário para programa na Bahia
Lula comemora aprovação de acordo econômico histórico

Brasil concentra a segunda maior reserva do mundo

Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil possui cerca de 21 milhões de toneladas de terras raras, o equivalente a 23% das reservas globais. O país fica atrás apenas da China, que lidera com aproximadamente 44 milhões de toneladas.

Mesmo com esse potencial, a exploração brasileira ainda é limitada quando comparada à de países como China, Austrália e Vietnã, o que aumenta o valor estratégico dessas reservas no cenário internacional.

Brasil como uma das principais reservas de Terras Raras
Brasil como uma das principais reservas de Terras Raras | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Onde estão as terras raras no Brasil?

Levantamentos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) indicam que os principais recursos estão concentrados em Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e Sergipe.

Entre esses estados, a Bahia vem ganhando protagonismo por apresentar altos teores de óxidos de terras raras e projetos com potencial de impacto econômico relevante.

Bahia emerge como potência em terras raras

No território baiano, o Complexo de Jequié se consolida como uma das áreas mais estratégicas do país. Além de depósitos de bauxita, a região apresenta ocorrências expressivas de terras raras associadas a minerais como nióbio, urânio, tântalo, escândio e gálio.

No Projeto Pelé, foram identificados teores em torno de 11,2% de TREO, enquanto o Projeto Velhinhas, pesquisado pela Brazilian Rare Earth, aponta concentrações ainda mais elevadas, chegando a 40,5% de TREO em determinadas rochas.

Há também áreas com areais de monazita, onde os teores podem alcançar 7,9%, reforçando o potencial econômico da região.

Do litoral ao interior, a Bahia entra no radar global

No Vale do Jiquiriçá, municípios como Ubaíra e Jiquiriçá entram em uma disputa silenciosa, mas estratégica, por elementos como disprósio e térbio — considerados raros fora da Ásia e essenciais para tecnologias ligadas à energia limpa, satélites e sistemas de defesa.

À frente desse movimento está a Borborema Recursos Estratégicos, subsidiária brasileira da australiana Brazilian Rare Earths (BRE), que anunciou investimentos de R$ 3,5 bilhões, com previsão de início da produção em 2028. O projeto é acompanhado de perto pelo governo da Bahia, que aposta na diversificação econômica e no desenvolvimento sustentável.

Terras raras: o ouro invisível do século 21

Esses 17 elementos químicos são considerados o “ouro invisível” da economia moderna. Hoje, cerca de 70% da produção mundial e 90% do refino estão concentrados na China, o que torna países com grandes reservas naturais ainda não exploradas peças-chave no tabuleiro geopolítico.

Com recursos abundantes, especialmente na Bahia, o Brasil passa a ocupar posição estratégica na corrida global por minerais essenciais à tecnologia, à energia limpa e à inovação industrial.

Quais elementos formam as terras raras?

Terras raras leves:

  • Lantânio (La)
  • Cério (Ce)
  • Praseodímio (Pr)
  • Neodímio (Nd)
  • Promécio (Pm)
  • Samário (Sm)
  • Európio (Eu)
  • Escândio (Sc)
  • Ítrio (Y)

Terras raras pesadas:

  • Gadolínio (Gd)
  • Térbio (Tb)
  • Disprósio (Dy)
  • Hólmio (Ho)
  • Érbio (Er)
  • Túlio (Tm)
  • Itérbio (Yb)
  • Lutécio (Lu)
Elementos na tabela periódica
Elementos na tabela periódica | Foto: Reprodução

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jequié mineração terras raras Vale do Jiquiriça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x