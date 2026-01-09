Lula comemora aprovação de acordo econômico histórico

Lula celebra acordo do Mercosul com a União Europeia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nesta sexta-feira, 9, a aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em uma publicação nas redes sociais, o petista falou em "dia histórico para multilateralismo.

Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de US$ 22,4 trilhões Lula

Lula aproveitou para frisar que o acordo ocorre em um momento em que várias nações adotaram posição unilaterais no setor comercial, além de pontuar que a parceria simplifica as regras entre os dois bloco econômicos.

O governo também emitiu uma nota logo após a celebração do acordo, após 26 anos de negociações entre os dois blocos.

"O Acordo integrará dois dos maiores blocos econômicos do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 22 trilhões de dólares. Trata-se do maior acordo comercial negociado pelo MERCOSUL e um dos maiores dentre aqueles pactuados pela União Europeia com parceiros comerciais", diz trecho da nota divulgada.

O acordo entrará em vigor após o termino de todos os trâmites entre os dois lados. A expectativa é de que a assinatura da parceria ocorra na próxima semana.

Negativa francesa

O presidente da França, Emmanuel Macron, aliado de Lula, declarou sua posição contrária ao acordo de livre comércio, mesmo sendo defensor das negociações internacionais.

"Isso não justifica expor setores agrícolas sensíveis que são essenciais para a nossa soberania alimentar", escreveu.