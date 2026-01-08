Dosimetria: Flávio sobe o tom e promete derrubar veto de Lula

Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto - Foto: Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 8, para subir o tom contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o veto presidencial ao PL da Dosimetria.

Flávio, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro, acusou Lula de não querer pacificar o país, e prometeu atuar para derrubar os vetos de Lula no Congresso Nacional. O PL da Dosimetria tinha como objetivo a redução das penas dos envolvidos nos episódios recentes de atentado ao Estado Democrático de Direito, o que beneficiaria seu pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O parlamentar e potencial postulante ao Planalto ainda chamou Lula de "produto vencido movido por ideologia".

"Lula é um produto vencido, movido por ódio e ideologia. Até agora não disse uma única palavra sobre os chefes de facções que não retornaram à cadeia durante a última saída temporária de Natal", disparou o senador.

"Lula não quer paz. O que vendemos é uma perseguição política escancarada, seletiva e injusta. Na primeira sessão do Congresso Nacional, vamos trabalhar para derrubar esse veto. Chega de conversão de valores", completou Flávio Bolsonaro na publicação.

Anistia volta a ser pauta

O senador Espiridião Amin (PP-SC), relator do PL da Dosimetria no Senado, protocolou, nesta quinta-feira, 8, o PL da Anistia, primeira versão do texto, que prevê o perdão de todos os envolvidos nos ataques ao regime democrático, a exemplo do 8 de Janeiro.

"Propomos a anistia ampla e irrestrita de todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, relacionadas ao dia 8 de janeiro de 2023", diz trecho do projeto apresentado pelo parlamentar catarinense.