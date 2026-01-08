Ministra Anielle confirma saída do governo Lula

Anielle Franco e Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), confirmou que vai deixar o comando da pasta nas próximas semanas. A decisão já foi comunicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Anielle falou pela primeira vez sobre o assunto nesta quinta-feira, 8. Segundo a ministra, a saída depende apenas do alinhamento final com Lula para acertar "os próximos passos".

A titular do Ministério da Igualdade Racial será uma das aposta do PT para as eleições de outubro no Rio de Janeiro, hoje um dos principais redutos do chamado 'bolsonarismo'. Atualmente, a legenda tem cinco deputados federais no estado.

“Estou certa. Vou alinhar os detalhes com o presidente Lula para definir os próximos passos”, afirmo a ministra em entrevista.

Ministros deixarão cargos

Anielle faz parte do grupo que deixará a Esplanada dos Ministérios nas próximas semanas por conta das suas candidaturas nas eleições de outubro. O objetivo do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é fortalecer suas bancadas dentro da Câmara dos Deputados e Senado em um eventual segundo mandato.

O baiano Rui Costa (PT), chefe da Casa Civil, é um dos nomes. O petista tem externado seu desejo de concorrer a uma das duas cadeiras em jogo para o Senado, em uma negociação que precisará envolver os senadores Angelo Coronel (PSD) e Jaques Wagner (PT), pré-candidatos à reeleição.