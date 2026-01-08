Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Ministra Anielle confirma saída do governo Lula

Decisão foi confirmada nesta quinta-feira, 8

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/01/2026 - 17:40 h
Anielle Franco e Lula
Anielle Franco e Lula -

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), confirmou que vai deixar o comando da pasta nas próximas semanas. A decisão já foi comunicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Anielle falou pela primeira vez sobre o assunto nesta quinta-feira, 8. Segundo a ministra, a saída depende apenas do alinhamento final com Lula para acertar "os próximos passos".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bolsonaro tenta nova cartada para reduzir pena
Baiano pode assumir ministério após saída de Lewandowski
Nova Rodoviária de Salvador vai mesmo resolver trânsito de Salvador?

A titular do Ministério da Igualdade Racial será uma das aposta do PT para as eleições de outubro no Rio de Janeiro, hoje um dos principais redutos do chamado 'bolsonarismo'. Atualmente, a legenda tem cinco deputados federais no estado.

“Estou certa. Vou alinhar os detalhes com o presidente Lula para definir os próximos passos”, afirmo a ministra em entrevista.

Ministros deixarão cargos

Anielle faz parte do grupo que deixará a Esplanada dos Ministérios nas próximas semanas por conta das suas candidaturas nas eleições de outubro. O objetivo do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é fortalecer suas bancadas dentro da Câmara dos Deputados e Senado em um eventual segundo mandato.

O baiano Rui Costa (PT), chefe da Casa Civil, é um dos nomes. O petista tem externado seu desejo de concorrer a uma das duas cadeiras em jogo para o Senado, em uma negociação que precisará envolver os senadores Angelo Coronel (PSD) e Jaques Wagner (PT), pré-candidatos à reeleição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Lula ministros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anielle Franco e Lula
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Anielle Franco e Lula
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Anielle Franco e Lula
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Anielle Franco e Lula
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

x