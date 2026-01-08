Bolsonaro tenta nova cartada para reduzir pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão - Foto: Sergio Lima | AFP

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 8, a autorização para que o ex-presidente possa começar o processo de redução da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

O pedido prevê a remição de pena por meio da leitura de livros clássicos da literatura brasileira, com redução de quatro dias por cada obra lida. Após o término do livro, Bolsonaro deverá entregar um resumo escrito a punho, seguindo as diretrizes exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Cada texto será avaliado pela unidade prisional, passando também por um juiz. Como Bolsonaro não está em um presídio, cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal (PF), a entrada dos livros dependerá de uma autorização.

Lista seleta

A lista de livros não é de livre escolha, sendo restrita a alguns autores. Entre os nomes, está o de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, que já foi alvo de ataques públicos do ex-presidente Bolsonaro.

Lista de autores permitidos: