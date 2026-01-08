POLÍTICA
Bolsonaro tenta nova cartada para reduzir pena
Ex-presidente cumpre pena por golpe de Estado
Por Cássio Moreira
A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 8, a autorização para que o ex-presidente possa começar o processo de redução da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.
O pedido prevê a remição de pena por meio da leitura de livros clássicos da literatura brasileira, com redução de quatro dias por cada obra lida. Após o término do livro, Bolsonaro deverá entregar um resumo escrito a punho, seguindo as diretrizes exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Leia Também:
Cada texto será avaliado pela unidade prisional, passando também por um juiz. Como Bolsonaro não está em um presídio, cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal (PF), a entrada dos livros dependerá de uma autorização.
Lista seleta
A lista de livros não é de livre escolha, sendo restrita a alguns autores. Entre os nomes, está o de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, que já foi alvo de ataques públicos do ex-presidente Bolsonaro.
Lista de autores permitidos:
- Jorge Amado;
- Machado de Assis;
- Clarice Lispector;
- Ariano Suassuna;
- Marcelo Rubens Paiva;
- William Shakespeare;
- Gabriel García Márquez;
- George Orwell;
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes