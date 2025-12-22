Wagner chama polêmica do PL que reduz pena de Bolsonaro de “pastel de vento”

Senador Jaques Wagner (PT) - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), esclareceu nesta segunda-feira, 22, o desgaste na base petista após a aprovação do PL da Dosimetria — que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após condenação do STF — na Casa.

Criticado por permitir a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o que facilitou a votação em plenário, o senador afirmou que a oposição já tinha maioria tanto no colegiado quanto no plenário e que houve um “grande pastel de vento” em torno do episódio.

Nossos senadores fizeram três tentativas de adiar a votação na CCJ, mas perdemos. Já estava consagrado que eles tinham maioria. A sessão foi virtual, o que dificultou o debate. O jogo já estava jogado. O senador Otto Alencar poderia pedir vista, mas isso não mudaria nada Jaques Wagner - Senador durante entrevista à Rádio Metrópole

O senador disse ainda que nunca defendeu o PL da Dosimetria e garantiu que, antes mesmo da votação no Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia assegurado que vetaria o texto, caso fosse aprovado.

“Eu nunca defendi nem votei a favor da dosimetria. Votei contra. Esse projeto foi votado no mesmo dia em que estávamos reunidos com o presidente Lula em uma reunião ministerial. Cheguei a dizer que talvez precisasse sair no meio do encontro se a votação se embolasse, mas ele me disse que não precisava, porque vetaria se fosse aprovado”, afirmou.

8 de janeiro

Jaques Wagner afirmou que Lula fará um ato simbólico em defesa da democracia no dia 8 de janeiro de 2026. Até essa data, segundo o senador, o veto ao PL da Dosimetria deve ser publicado no Diário Oficial da União (DOU).

“No próximo dia 8, Lula fará um ato para que não deixemos passar a lembrança daquele dia triste contra a democracia. O presidente também vai assinar o veto. Ainda não sei o dia, mas será até o dia 8. A aprovação do PL da Dosimetria não mudou a minha posição. Votamos contra, o presidente vai vetar. Democracia é isso, ganha quem tem maioria”, concluiu.