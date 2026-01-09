Vereador Duda Sanches diz que demitiu assessor preso por tráfico de drogas

Assessor preso era alocado no gabinete do vereador Duda Sanches (União Brasil) - Foto: Antonio Queirós | CMS

O vereador de Salvador, Duda Sanches (União Brasil), afirmou que demitiu o assessor parlamentar, Fábio Morais Leal, de 41 anos, preso nesta sexta-feira, 9, em operação contra tráfico de drogas. Leal era alocado em seu gabinete na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

“A exoneração do referido assessor foi determinada de forma imediata, tão logo tive conhecimento do ocorrido, como medida de responsabilidade e respeito à função pública”, disse Duda.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota enviada à imprensa, o edil diz que foi “pego de surpresa” com a notícia e lamentou o caso revelado no início desta tarde pela Polícia Civil.

“Fui pego de surpresa com a notícia e lamento profundamente que episódios de violência estejam, cada vez mais, penetrando em todos os espaços da sociedade. Espero que os fatos sejam devidamente apurados e que o envolvido tenha garantido o direito de provar sua inocência, como assegura o devido processo legal”, acrescentou o edil.

Fábio Morais Leal foi preso durante aOperação Reprobus que mirou uma organização criminosa, com atuação direta no bairro de São Cristóvão. Segundo a Polícia Civil, o homem foi indiciado por lavagem de dinheiro em benefício do grupo.

Nesse sentido, o vereador ainda esclareceu “não tenho qualquer compromisso com atos ilícitos ou condutas que afrontem a lei”.

“Meu mandato seguirá pautado pela legalidade, pela ética e pelo compromisso com o povo de Salvador”, concluiu.

Operação Reprobus: Polícia Civil prende investigados por tráfico de drogas

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Reprobus, que está em sua segunda fase, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa investigada pelos seguintes crimes