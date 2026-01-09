Menu
HOME > POLÍTICA
PERDÃO AOS GOLPISTAS

Autor diz que PL da Anistia tem apoio de mais de 50 senadores

Esperidião Amin foi relator do PL da Dosimetria no Senado

Redação

Por Redação

09/01/2026 - 18:16 h | Atualizada em 09/01/2026 - 18:36
Esperidião Amim (PP-SC) apresentou novo projeto de lei de anistia.
Autor do novo projeto de lei de anistia aos condenados na trama golpista, o senador Esperidião Amin (PP-SC), afirmou que a proposta já conta com o apoio de 50 senadores.

O cálculo do parlamentar leva em conta o apoio individual e por meio de líderes que os representam. “Já assinaram e sinalizaram apoio ao PL da anistia o equivalente a mais de 50 senadores”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Remição por leitura: entenda como Bolsonaro pode reduzir pena lendo livros
Vídeo: ato do 8 de janeiro termina em briga e camisa rasgada
Bahia não pode mais homenagear nomes ligados à ditadura

Esperidião Amin foi relator do PL da Dosimetria no Senado. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no final do ano passado, mas foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira, 8.

Deputados e senadores têm pleiteado que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), agende uma sessão do Legislativo para apreciar o veto. Amin, entretanto, quer ir além e propõe uma anistia ampla aos envolvidos.

“Eu acho que a anistia é a grande forma de nós pacificarmos o país e, no futuro, quem sabe, uma revisão do inquérito”, disse o senador.

Diante da movimentação de governistas de levarem a questão para o Supremo Tribunal Federal (STF), Amin defende que o foro legítimo para debater a anistia ou dosimetria é o parlamento, e que portanto não caberia à Corte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x