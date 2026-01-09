Autor diz que PL da Anistia tem apoio de mais de 50 senadores

Esperidião Amim (PP-SC) apresentou novo projeto de lei de anistia. - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Autor do novo projeto de lei de anistia aos condenados na trama golpista, o senador Esperidião Amin (PP-SC), afirmou que a proposta já conta com o apoio de 50 senadores.

O cálculo do parlamentar leva em conta o apoio individual e por meio de líderes que os representam. “Já assinaram e sinalizaram apoio ao PL da anistia o equivalente a mais de 50 senadores”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Esperidião Amin foi relator do PL da Dosimetria no Senado. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no final do ano passado, mas foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira, 8.

Deputados e senadores têm pleiteado que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), agende uma sessão do Legislativo para apreciar o veto. Amin, entretanto, quer ir além e propõe uma anistia ampla aos envolvidos.

“Eu acho que a anistia é a grande forma de nós pacificarmos o país e, no futuro, quem sabe, uma revisão do inquérito”, disse o senador.

Diante da movimentação de governistas de levarem a questão para o Supremo Tribunal Federal (STF), Amin defende que o foro legítimo para debater a anistia ou dosimetria é o parlamento, e que portanto não caberia à Corte.