CONFUSÃO

Vídeo: ato do 8 de janeiro termina em briga e camisa rasgada

Mobilização relembrou três anos da invasão das sedes do Três Poderes, em Brasília

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/01/2026 - 8:07 h | Atualizada em 09/01/2026 - 8:34
Briga generalizada na USP durante ato do 8 de Janeiro
Briga generalizada na USP durante ato do 8 de Janeiro -

Um ato que lembrou os três anos da tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro de 2023, acabou em briga entre manifestantes e um ex-deputado bolsonarista, na quinta-feira, 8.

A situação ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo de São Francisco, na capital paulista (veja vídeo abaixo).

A mobilização, que também protestou contra o Projeto de Lei da Dosimetria — o texto foi vetado pelo presidente Lula (PT) em sessão solene em Brasília, ontem — começou a ficar tensa com a chegada de figuras políticas ligadas à direita. No local, estavam concentrados militantes de esquerda.

O ex-deputado estadual Douglas Garcia (União Brasil) e o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) estiveram envolvidos no episódio.

Como tudo começou

Segundo vídeos e relatos de pessoas presentes no evento, o conflito começou depois que Douglas Garcia subiu até as galerias superiores do auditório para realizar gravações de vídeo, atitude que foi recebida como provocação pelos presentes.

8 de Janeiro: STF e Congresso esvaziam ato de Lula no Planalto
8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto
8 de Janeiro: Lula veta projeto que reduz pena de Bolsonaro
8 de janeiro: Aliados de Bolsonaro reagem e chamam data de “farsa”

Os manifestantes teriam reagido aos gritos de "fascista", e logo em seguida começaram a expulsar Douglas do local, momento em que as agressões físicas começaram. O ex-deputado teve a camisa enquanto era forçado a descer as escadarias.

Agravamento

A situação agravou-se no andar térreo, onde o vereador Rubinho Nunes e sua equipe aguardavam. Nunes se defendeu e disse que marcou presença no evento para “conversar isoladamente com algumas pessoas que estivessem dispostas a falar”.

O vereador não chegou a entrar no salão, mas acabou no meio da confusão e afirma que também foi agredido com uma garrafada no rosto. Já o ex-deputado estadual deixou o local acompanhado por assessores, vestindo a camisa completamente rasgada.

x