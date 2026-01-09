Vídeo: ato do 8 de janeiro termina em briga e camisa rasgada

Briga generalizada na USP durante ato do 8 de Janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um ato que lembrou os três anos da tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro de 2023, acabou em briga entre manifestantes e um ex-deputado bolsonarista, na quinta-feira, 8.

A situação ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo de São Francisco, na capital paulista (veja vídeo abaixo).

A mobilização, que também protestou contra o Projeto de Lei da Dosimetria — o texto foi vetado pelo presidente Lula (PT) em sessão solene em Brasília, ontem — começou a ficar tensa com a chegada de figuras políticas ligadas à direita. No local, estavam concentrados militantes de esquerda.

🚨 BOLSONARISMO MATA:



Tentando ironizar o 8 de janeiro, o extremista Douglas Garcia entra na USP pra arrumar confusão e acaba AGREDINDO um estudante.



Bolsonarismo é isso! Se promovem através da VIOLÊNCIA. pic.twitter.com/PV1M22aEg9 — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) January 9, 2026

O ex-deputado estadual Douglas Garcia (União Brasil) e o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) estiveram envolvidos no episódio.

Como tudo começou

Segundo vídeos e relatos de pessoas presentes no evento, o conflito começou depois que Douglas Garcia subiu até as galerias superiores do auditório para realizar gravações de vídeo, atitude que foi recebida como provocação pelos presentes.

Os manifestantes teriam reagido aos gritos de "fascista", e logo em seguida começaram a expulsar Douglas do local, momento em que as agressões físicas começaram. O ex-deputado teve a camisa enquanto era forçado a descer as escadarias.

Agravamento

A situação agravou-se no andar térreo, onde o vereador Rubinho Nunes e sua equipe aguardavam. Nunes se defendeu e disse que marcou presença no evento para “conversar isoladamente com algumas pessoas que estivessem dispostas a falar”.

O vereador não chegou a entrar no salão, mas acabou no meio da confusão e afirma que também foi agredido com uma garrafada no rosto. Já o ex-deputado estadual deixou o local acompanhado por assessores, vestindo a camisa completamente rasgada.