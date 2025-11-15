A Bahia no radar internacional: terras raras do Vale do Jiquiriçá viram alvo

Terras na Bahia - Foto: Divulgação

No interior da Bahia, o Vale do Jiquiriçá começa a ganhar destaque em uma disputa silenciosa, mas estratégica, por minerais capazes de redefinir a economia e a tecnologia mundial. Ubaíra e Jiquiriçá abrigam reservas de elementos pouco conhecidos, como disprósio e térbio — fundamentais para ímãs de alta tecnologia, motores elétricos, turbinas eólicas, satélites e sistemas de defesa.

À frente desse movimento está a Borborema Recursos Estratégicos, subsidiária brasileira da empresa australiana Brazilian Rare Earths (BRE), que anunciou investimentos de R$ 3,5 bilhões para a produção de concentrado mineral e óxidos de terras raras, com início previsto em 2028. O projeto vem sendo acompanhado de perto pelo governo baiano, que reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a diversificação econômica.

Terras raras: o ouro invisível do século 21

As chamadas terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos — os 15 lantanídeos, além do escândio e do ítrio. Eles são indispensáveis para a tecnologia atual, presentes em ímãs permanentes de alta resistência, motores elétricos, turbinas eólicas, satélites, sistemas de defesa, robótica e até impressão 3D de alta precisão.

Entre esses elementos, os “pesados” — como disprósio e térbio — são os mais escassos fora da Ásia, mas têm papel central na produção dos ímãs DyNdFeB, que sustentam as tecnologias ligadas à energia limpa, à robótica e à defesa.



Hoje, cerca de 70% da produção mundial de terras raras está concentrada na China, que controla 90% do refino global. Nesse cenário, o Brasil, com o segundo maior recurso natural no mundo, desponta com reservas estratégicas ainda pouco exploradas.

A Borborema afirma que a Bahia possui infraestrutura portuária estratégica, mão de obra qualificada e condições para a verticalização da cadeia produtiva, sendo esses os motivos que fizeram a Brazilian Rare Earths aterrissar em solo baiano para exploração de terras raras.

Lista dos elementos que compõem as terras raras:

Elementos de terras raras leves:

Esses são os elementos que possuem números atômicos menores.

Lantânio (La)

Cério (Ce)

Praseodímio (Pr)

Neodímio (Nd)

Promécio (Pm)

Samário (Sm)

Európio (Eu)

Escândio (Sc)

Ítrio (Y)

Elementos de terras raras pesados:

Esses elementos possuem números atômicos maiores.

Gadolínio (Gd)

Térbio (Tb)

Disprósio (Dy)

Hólmio (Ho)

Érbio (Er)

Túlio (Tm)

Itérbio (Yb)

Lutécio (Lu)

Aplicações tecnológicas e cadeia produtiva

As terras raras encontram-se no cerne da economia moderna, com usos em:

Robótica: motores e atuadores de precisão;

motores e atuadores de precisão; Veículos elétricos: ímãs de alta eficiência;

ímãs de alta eficiência; Energia limpa: turbinas eólicas mais potentes;

turbinas eólicas mais potentes; Defesa: drones, radares e sistemas de orientação;

drones, radares e sistemas de orientação; Eletrônicos: smartphones, computadores e impressão 3D.

A Borborema pretende produzir, inicialmente, concentrados minerais e, na segunda fase, avançar na cadeia produtiva com separação de óxidos de neodímio e praseodímio, além de concentrados de terras pesadas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), cada emprego direto no setor mineral pode gerar até 13 empregos indiretos — o que, para este projeto, representa cerca de 2.000 postos adicionais na região.

Projeto Monte Alto e a atuação da Borborema

O projeto Monte Alto é liderado pela Borborema, que detém uma província mineral de Nível 1 com mais de 1 milhão de acres no Nordeste. De acordo com a empresa, as pesquisas realizadas em Ubaíra e Jiquiriçá confirmaram a presença de minerais de terras raras em escala economicamente viável, o que permite operações otimizadas capazes de atender à demanda global por metais essenciais à transição energética.

A primeira fase do projeto prevê a produção de concentrado mineral de óxidos de terras raras, com investimento estimado em R$ 500 milhões e previsão de gerar 250 empregos diretos na construção e 200 na operação.

A segunda fase, com planta de separação de óxidos em Camaçari, terá investimento de R$ 3 bilhões, capacidade inicial de 15 mil toneladas por ano e geração de até 1.250 empregos na construção e 800 na operação.

Além das terras raras, a empresa já constatou a presença de outros minerais estratégicos, como escândio, urânio, nióbio, tântalo e titânio. Também há potencial para exploração de bauxita, com cerca de 568 milhões de toneladas declaradas, e gálio — essenciais para semicondutores e defesa.

Ao A TARDE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) informou que a Borborema já obteve parte dos direitos minerários necessários à implantação do empreendimento, com Relatório de Pesquisa aprovado pela Agência Nacional de Mineração.

Além disso, o governo mantém acompanhamento técnico e institucional, "reforçando compromisso com o desenvolvimento sustentável e a diversificação da base produtiva estadual."

Projeto Camaçari

Enquanto o Vale do Jiquiriçá concentra as etapas iniciais de beneficiamento e concentração mineral, a segunda parte da estratégia da Borborema mira o Polo Industrial de Camaçari. É lá que deve nascer a futura planta de separação e refino de óxidos de terras raras — uma etapa mais sofisticada e tecnológica da cadeia produtiva, que transforma o concentrado vindo de Ubaíra e Jiquiriçá em produtos de alto valor agregado voltados à indústria global de alta tecnologia.

A empresa explica que o projeto de Camaçari será fundamental para consolidar a Bahia como referência nacional na verticalização dos minerais estratégicos.

“Além de processar o concentrado do Projeto Monte Alto, a planta poderá utilizar insumos de outros projetos de terras raras do Brasil e do exterior, ampliando a capacidade produtiva e reduzindo a dependência de importações”, informou a Borborema.

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de pesquisa e consolidação da rota tecnológica — um processo complexo e altamente especializado. A companhia firmou uma parceria com a Carester, empresa francesa considerada referência mundial em separação de terras raras. A colaboração deve contribuir para o desenvolvimento de uma rota de separação inovadora, capaz de colocar o Brasil em maior patamar no mercado de metais críticos.

De acordo com a Borborema, o plano é que essa unidade funcione como um polo de inovação e processamento avançado, combinando eficiência energética, sustentabilidade e geração de empregos qualificados. Por se tratar de uma iniciativa inédita no país, os prazos de implantação ainda estão sendo definidos, com foco em garantir segurança técnica e ambiental em todas as etapas.

Impactos geopolíticos e atenção internacional

As terras raras do Brasil chamam atenção mundial. Em 2025, por exemplo, o governo dos Estados Unidos declarou interesse público nas reservas brasileiras de terras raras, reconhecendo a região como estratégica para tecnologia e defesa. O monopólio da China pressiona outros países a buscar alternativas.

A Borborema aponta que a concentração da produção na China gera desafios globais, mas também oportunidades. "O fornecimento a partir de um país neutro como o Brasil contribui para diversificar a oferta e fortalecer a posição nacional no mercado internacional”.

Legislação e gestão ambiental

Apesar de sua relevância estratégica, o setor de terras raras no Brasil ainda não possui um marco regulatório específico. O tema é tratado através do Projeto de Lei n° 2210, de 2021. A tramitação está parada no Senado Federal desde agosto de 2024, quando a apreciação foi adiada pela Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente.

Na Bahia, o processo de licenciamento ambiental do Monte Alto foi iniciado em dezembro de 2024, com o protocolo do Formulário de Caracterização da Atividade (FCA). A empresa projeta concluir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) no início de 2026.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) reforça que o governo acompanha todas as etapas de licenciamento e infraestrutura, e destaca a previsão de início da operação em 2028 como um marco estratégico para o estado.