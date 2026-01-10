Prova de vida acabou? Veja mudança que pegou aposentados de surpresa

Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida - Foto: INSS / Divulgação

Considerado procedimento essencial para a manutenção do pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas do INSS, a chamada Prova de Vida terá algumas modificações em 2026.

Uma delas é que não haverá mais a necessidade de deslocamento até uma agência bancária para realizar o processo — para a maioria dos segurados, a partir deste ano, ele será automático.

Cruzamento de dados

Desde 2023, o INSS realiza um cruzamento de dados de diferentes bases do governo para verificar se o beneficiário realizou alguma atividade nos últimos meses.

A atualização ocorre quando o sistema identifica ações como vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde (SUS), emissão ou renovação de documentos como passaporte e carteira de identidade, votação nas eleições, declaração do Imposto de Renda, atualização no Cadastro Único (CadÚnico) e recebimento do benefício com biometria em caixas eletrônicos.

Evitar fraudes

Além disso, acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou a contratação de um empréstimo consignado com reconhecimento biométrico também é válido como comprovação.

Essa busca ativa por informações visa facilitar a rotina dos cidadãos e evitar fraudes. A ideia ainda é que os atos comuns do dia a dia do cidadão confirmem que ele está vivo e apto a continuar recebendo seu pagamento.

Mas, e se nada disso ocorrer?

Caso não encontre nenhum registro de atividade no período de dez meses posteriores ao mês de aniversário do beneficiário, uma notificação será enviada constando “comprovação de vida não realizada”, para que o segurado realize a comprovação de vida. A notificação será enviada por meio do Meu INSS, Central 135 ou por notificação bancária

A partir do recebimento da notificação, o beneficiário deverá realizar alguma das atividades que constam nas bases de dados do governo, e, caso preferir, poderá fazer a prova de vida em um caixa eletrônico com biometria ou diretamente em uma agência da Previdência Social.

Atualização cadastral

Nestes casos, o importante é fundamental manter o cadastro sempre atualizado no sistema Meu INSS para garantir o recebimento de comunicações oficiais, especialmente telefone e e-mail.

Por outro lado, o benefício só será bloqueado se nenhuma ação for tomada após o período de 60 dias.

Como faço para consultar minha situação?

Para verificar a data da última confirmação de vida realizada pelo INSS, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS.

Na plataforma, basta procurar pela opção “Prova de Vida” e conferir o status. Outra alternativa é ligar para a Central de Atendimento 135 e solicitar a informação.