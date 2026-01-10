Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSS

Prova de vida acabou? Veja mudança que pegou aposentados de surpresa

Confira detalhes sobre procedimento obrigatório para aposentados e pensionistas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/01/2026 - 12:12 h
Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida
Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida -

Considerado procedimento essencial para a manutenção do pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas do INSS, a chamada Prova de Vida terá algumas modificações em 2026.

Uma delas é que não haverá mais a necessidade de deslocamento até uma agência bancária para realizar o processo — para a maioria dos segurados, a partir deste ano, ele será automático.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cruzamento de dados

Desde 2023, o INSS realiza um cruzamento de dados de diferentes bases do governo para verificar se o beneficiário realizou alguma atividade nos últimos meses.

A atualização ocorre quando o sistema identifica ações como vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde (SUS), emissão ou renovação de documentos como passaporte e carteira de identidade, votação nas eleições, declaração do Imposto de Renda, atualização no Cadastro Único (CadÚnico) e recebimento do benefício com biometria em caixas eletrônicos.

Leia Também:

INSS: nova lei proíbe desconto automático em benefícios de aposentados
INSS: aposentados ainda podem reaver valores descontados indevidamente
INSS: Ministro do STF toma decisão drástica e evita saída de presos

Evitar fraudes

Além disso, acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou a contratação de um empréstimo consignado com reconhecimento biométrico também é válido como comprovação.

Essa busca ativa por informações visa facilitar a rotina dos cidadãos e evitar fraudes. A ideia ainda é que os atos comuns do dia a dia do cidadão confirmem que ele está vivo e apto a continuar recebendo seu pagamento.

Mas, e se nada disso ocorrer?

Caso não encontre nenhum registro de atividade no período de dez meses posteriores ao mês de aniversário do beneficiário, uma notificação será enviada constando “comprovação de vida não realizada”, para que o segurado realize a comprovação de vida. A notificação será enviada por meio do Meu INSS, Central 135 ou por notificação bancária

A partir do recebimento da notificação, o beneficiário deverá realizar alguma das atividades que constam nas bases de dados do governo, e, caso preferir, poderá fazer a prova de vida em um caixa eletrônico com biometria ou diretamente em uma agência da Previdência Social.

Atualização cadastral

Nestes casos, o importante é fundamental manter o cadastro sempre atualizado no sistema Meu INSS para garantir o recebimento de comunicações oficiais, especialmente telefone e e-mail.

Por outro lado, o benefício só será bloqueado se nenhuma ação for tomada após o período de 60 dias.

Como faço para consultar minha situação?

Para verificar a data da última confirmação de vida realizada pelo INSS, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS.

Na plataforma, basta procurar pela opção “Prova de Vida” e conferir o status. Outra alternativa é ligar para a Central de Atendimento 135 e solicitar a informação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentados INSS pensionistas prova de vida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Aplicativo Meu INSS: plataforma onde aposentados e pensionistas podem pesquisar situação da prova de vida
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

x