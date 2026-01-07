FIM DAS SURPRESAS
INSS: nova lei proíbe desconto automático em benefícios de aposentados
Regra obriga a todos beneficiados cadastrar biometria
Por Gabriela Araújo
A nova lei do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)proíbe descontos automáticos em aposentadorias e pensões pagas pelo órgão. A novidade foi sancionada pelo presidente Lula (PT) nesta quarta-feira, 7.
A regra surge após o escândalo da fraude do INSS, que culminou no desconto ilegal de benefícios e até no afastamento de dirigentes. Além disso, os deputados federais e senadores criaram uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPI) para analisar o caso.
Nesse sentido, o prejuízo estimado ao instituto chegou a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.
O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), estabelece a seguinte medida para os beneficiados:
- contratação de empréstimo consignado só poderá ocorrer com autenticação biométrica;
- assinatura eletrônica qualificada, dispensando o acordo por telefone.
Depois da contratação, o benefício será bloqueado para novas operações, sendo exigido um novo procedimento de desbloqueio.
Como era antes?
Antes, com a autorização do beneficiário, a legislação permitia o desconto de mensalidades pagas a associações, sindicatos e outras entidades de aposentados e pensionistas.
Em caso de desconto indevido, a associação ou a instituição financeira deverá devolver o valor integral ao beneficiário em até 30 dias. Se isso não ocorrer, o INSS deverá ressarcir a vítima e cobrar na Justiça o valor devido pela entidade ou pelo banco responsável pelo desconto.
