ECONOMIA
Cidade brasileira de 8 mil habitantes recebe a maior fábrica do mundo
Projeto de R$ 24,7 bilhões transforma município de MS em polo global da indústria de celulose
Por Iarla Queiroz
Uma cidade de pouco mais de 8.700 moradores, no leste de Mato Grosso do Sul, entrou definitivamente no mapa da indústria global. Inocência foi escolhida para sediar o maior projeto de celulose do mundo construído em etapa única, um investimento estimado em US$ 4,6 bilhões, o equivalente a R$ 24,7 bilhões.
O empreendimento, batizado de Projeto Sucuriú, é liderado pela multinacional chilena Arauco e tem previsão de início das operações no final de 2027. A planta será a maior fábrica de celulose do planeta, com potencial para redefinir a economia da região e projetar o Brasil ainda mais no mercado internacional.
Megaprojeto em números
O complexo industrial ocupará uma área de aproximadamente 3.500 hectares e terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A maior parte da produção — entre 95% e 98% — será destinada à exportação.
Os principais mercados consumidores serão China, Europa e América do Norte, reforçando a posição estratégica do Brasil na cadeia global do setor.
Entrada estratégica da Arauco no Brasil
O Projeto Sucuriú marca a estreia da Arauco na indústria de celulose brasileira, ampliando a competitividade do país no cenário internacional. A iniciativa responde diretamente à crescente demanda global pelo produto e consolida o Brasil como um dos principais players do setor.
Leia Também:
Energia própria e integração total
A sustentabilidade é um dos pilares do projeto. A usina será autossuficiente em energia, com geração superior a 400 megawatts. Desse total, cerca de 200 MW serão consumidos internamente, enquanto o excedente será integrado ao Sistema Interligado Nacional.
Segundo as projeções, a energia excedente será suficiente para abastecer uma cidade com até 800 mil habitantes. O modelo prevê ainda uma forte integração entre as operações florestal, industrial e energética, garantindo maior eficiência no uso dos recursos.
Impacto direto na economia local
Durante a fase de construção, a expectativa é de geração de cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos. Após a inauguração da fábrica, aproximadamente 6 mil postos de trabalho permanentes devem ser mantidos.
O projeto deve impulsionar a economia regional, atrair novos investimentos e transformar Inocência em um novo polo industrial de relevância mundial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes