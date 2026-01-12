Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Cidade brasileira de 8 mil habitantes recebe a maior fábrica do mundo

Projeto de R$ 24,7 bilhões transforma município de MS em polo global da indústria de celulose

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/01/2026 - 15:44 h
Megafábrica da chilena Arauco será a maior do mundo
Megafábrica da chilena Arauco será a maior do mundo -

Uma cidade de pouco mais de 8.700 moradores, no leste de Mato Grosso do Sul, entrou definitivamente no mapa da indústria global. Inocência foi escolhida para sediar o maior projeto de celulose do mundo construído em etapa única, um investimento estimado em US$ 4,6 bilhões, o equivalente a R$ 24,7 bilhões.

O empreendimento, batizado de Projeto Sucuriú, é liderado pela multinacional chilena Arauco e tem previsão de início das operações no final de 2027. A planta será a maior fábrica de celulose do planeta, com potencial para redefinir a economia da região e projetar o Brasil ainda mais no mercado internacional.

Megaprojeto em números

O complexo industrial ocupará uma área de aproximadamente 3.500 hectares e terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A maior parte da produção — entre 95% e 98% — será destinada à exportação.

Os principais mercados consumidores serão China, Europa e América do Norte, reforçando a posição estratégica do Brasil na cadeia global do setor.

Entrada estratégica da Arauco no Brasil

O Projeto Sucuriú marca a estreia da Arauco na indústria de celulose brasileira, ampliando a competitividade do país no cenário internacional. A iniciativa responde diretamente à crescente demanda global pelo produto e consolida o Brasil como um dos principais players do setor.

Energia própria e integração total

A sustentabilidade é um dos pilares do projeto. A usina será autossuficiente em energia, com geração superior a 400 megawatts. Desse total, cerca de 200 MW serão consumidos internamente, enquanto o excedente será integrado ao Sistema Interligado Nacional.

Segundo as projeções, a energia excedente será suficiente para abastecer uma cidade com até 800 mil habitantes. O modelo prevê ainda uma forte integração entre as operações florestal, industrial e energética, garantindo maior eficiência no uso dos recursos.

Impacto direto na economia local

Durante a fase de construção, a expectativa é de geração de cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos. Após a inauguração da fábrica, aproximadamente 6 mil postos de trabalho permanentes devem ser mantidos.

O projeto deve impulsionar a economia regional, atrair novos investimentos e transformar Inocência em um novo polo industrial de relevância mundial.

x