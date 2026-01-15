Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Michelle Bolsonaro faz apelo a ministro do STF por prisão domiciliar

Ex-primeira-dama desabafou sobre situação do ex-presidente com magistrado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

15/01/2026 - 13:44 h
Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL)
Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para fazer um pelo ao magistrado devido a saúde do seu marido. Em um dos pedidos, a mulher do ex-presidente pediu que o político vá para prisão domiciliar.

A ex-primeira-dama ainda desabafou com o magistrado e diz estar vivendo um drama particular, de acordo com informações do blog da Andréia Sadi.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em mensagem de Natal, Michelle Bolsonaro cita "traições de pessoas próximas"
Michelle Bolsonaro visita Bolsonaro preso na superintendência da PF
Michelle Bolsonaro defende submissão saudável ao marido: "Missão"
"Congresso está de joelhos em frente ao STF", diz Michelle Bolsonaro

Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, Alexandre de Moraes, negou recentemente mais um pedido da defesa para que o ex-presidente vá para a domiciliar.

Pedido por prisão domiciliar de Bolsonaro tem apoio de 145 deputados

Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro (PL) reuniram 145 assinaturas na Câmara dos Deputados para apresentar um pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do ex-presidente, segundo informação divulgada pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

“É o mínimo, um ato de clamor para tentar trazer alguma dignidade ao nosso capitão. Bolsonaro está preso indevidamente, um idoso de mais de 70 anos, que precisa de cuidados médicos diariamente. Um homem inocente que está sendo torturado!”, escreveu o parlamentar nesta segunda-feira, 12, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL)
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL)
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL)
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL)
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

x