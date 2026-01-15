Michelle Bolsonaro faz apelo a ministro do STF por prisão domiciliar

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) - Foto: Beto Barata | PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para fazer um pelo ao magistrado devido a saúde do seu marido. Em um dos pedidos, a mulher do ex-presidente pediu que o político vá para prisão domiciliar.

A ex-primeira-dama ainda desabafou com o magistrado e diz estar vivendo um drama particular, de acordo com informações do blog da Andréia Sadi.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, Alexandre de Moraes, negou recentemente mais um pedido da defesa para que o ex-presidente vá para a domiciliar.

Pedido por prisão domiciliar de Bolsonaro tem apoio de 145 deputados

Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro (PL) reuniram 145 assinaturas na Câmara dos Deputados para apresentar um pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do ex-presidente, segundo informação divulgada pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

“É o mínimo, um ato de clamor para tentar trazer alguma dignidade ao nosso capitão. Bolsonaro está preso indevidamente, um idoso de mais de 70 anos, que precisa de cuidados médicos diariamente. Um homem inocente que está sendo torturado!”, escreveu o parlamentar nesta segunda-feira, 12, em seu perfil no X (antigo Twitter).