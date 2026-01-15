Suspeito de sequestro relâmpago é encontrado morto em cela

Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada - Foto: Reprodução

Um homem identificado pelas iniciais E.J.S., de 42 anos, foi encontrado morto em uma das celas da Delegacia de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, horas após ser preso por participar de um sequestro relâmpago de duas mulheres, na segunda-feira, 12, em Milagres. As circunstâncias da morte dele não foram reveladas.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu, por volta das 14h20. As mulheres saíam de uma pousada, às margens da BR-116m , no sertão do estado, quando foram rendidas pelo homem, que estava armado com uma faca. Uma das vítimas conseguiu fugir, mas a outra ficou sob a mira do criminoso e só foi liberada após intervenção de policiais rodoviários federais e militares.

O corpo do homem, que já possuía passagem pela polícia, inclusive por uma tentativa de feminicídio, participaria de uma audiência de custódia, na terça-feira, 13.