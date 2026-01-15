Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME NA BAHIA

Suspeito de sequestro relâmpago é encontrado morto em cela

A polícia não revelou o motivo da morte do homem

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/01/2026 - 20:26 h
Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada
Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada -

Um homem identificado pelas iniciais E.J.S., de 42 anos, foi encontrado morto em uma das celas da Delegacia de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, horas após ser preso por participar de um sequestro relâmpago de duas mulheres, na segunda-feira, 12, em Milagres. As circunstâncias da morte dele não foram reveladas.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu, por volta das 14h20. As mulheres saíam de uma pousada, às margens da BR-116m , no sertão do estado, quando foram rendidas pelo homem, que estava armado com uma faca. Uma das vítimas conseguiu fugir, mas a outra ficou sob a mira do criminoso e só foi liberada após intervenção de policiais rodoviários federais e militares.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Irmã do prefeito de São Paulo é presa por desacato e lesão corporal
Brasileira presa nos EUA diz que chefe matou a esposa para ficar com ela
Corpo de jovem desaparecido na Bahia é encontrado carbonizado

O corpo do homem, que já possuía passagem pela polícia, inclusive por uma tentativa de feminicídio, participaria de uma audiência de custódia, na terça-feira, 13.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

antecedentes criminais BR-116 Bahia crime na Chapada Diamantina homem morto em delegacia Polícia Militar Bahia polícia rodoviária federal prisão por sequestro sequestro relâmpago Milagres Tentativa de Feminicídio vítima de sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Suspeito surpreendeu as vítimas quando elas saíam de pousada
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

x