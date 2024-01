Detento é encontrado morto em cela do Conjunto Penal de Jequié | A TARDE

Um detento do Conjunto Penal de Jequié (CPJ), no Médio Rio De Contas, no interior da Bahia, foi encontrado morto dentro de uma cela. O homem foi identificado como Daniel de Jesus Araújo, de 27 anos,nascido em Salvador.

O corpo do homem foi removido do Complexo para o Departamento de Polícia Técnica. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela delegacia de Jequié.

Na última quinta-feira, um outro detento foi encontrado morto no Conjunto Penalde Salvador. Júlio César da Silva Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu.