CRIME BÁRBARO
Corpo de jovem desaparecido na Bahia é encontrado carbonizado
Vítima, de 19 anos, estava desaparecida desde a terça-feira, 13
Por Andrêzza Moura
O corpo de um jovem identificado como Alexandre Brasil Santos, de 19 anos, foi emcontrado, na tarde desta quinta-feiram 15, em uma área de mata localizada na Rua Carmópolis de Minas, na Estrada da Pedreira, no bairro Conceição, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador.
Segundo informações da Polícia Militar, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 15h20. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram o fato.
Alexandre, que era morador do bairro Conceição II, havia sido visto pela última vez, na terça-feira, 13, nas imediações do condomínio Solar da Princesa, no bairro Santo Antônio. A Polícia Civil investiga o crime e tentar identificar a autoria e esclarecer a motivação. As informações são do Acorda Cidade.
