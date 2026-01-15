Menu
POLÍCIA

Professor de futebol é preso por aliciar sexualmente meninos na Bahia

Suspeito prometia ingresso para carreira profissional

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/01/2026 - 18:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Professor de futebol é preso por aliciar sexualmente meninos na Bahia
-

Um professor de uma escolinha de futebol, de 57 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira, 13, suspeito de aliciar sexualmente adolescentes em troca de promessas de benefícios no esporte. O caso aconteceu no distrito de Porto de Sauípe, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, dois adolescentes de 15 anos foram levados até a residência do suspeito sob a justificativa de participarem de uma partida de futebol. O homem, que atua como professor em Alagoinhas, não teve a identidade divulgada.

Ainda segundo as investigações iniciais, já no imóvel, os adolescentes consumiram bebidas alcoólicas e presenciaram comportamentos obscenos do suspeito. A polícia apura que o homem prometia oportunidades para que os jovens seguissem carreira como jogadores profissionais.

Adolescente passou mal

A denúncia veio à tona após um dos adolescentes passar mal e ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Porto de Sauípe. Durante o atendimento médico, os dois relataram o ocorrido, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante por equipes da PM na unidade de saúde. Com ele, os policiais apreenderam uma faca, que teria sido usada para ameaçar as vítimas.

Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Territorial de Alagoinhas, onde realizou exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. O inquérito será encaminhado para a Delegacia de Entre Rios, responsável pela investigação do caso, que é tratado como estupro de vulnerável. As apurações continuam para esclarecer todos os detalhes e identificar possíveis outras vítimas.

Tags:

adolescentes aliciamento Bahia crime Entre Rios estupro de vulnerável Futebol Polícia Porto de Sauípe

