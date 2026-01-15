POLÍCIA
Professor de futebol é preso por aliciar sexualmente meninos na Bahia
Suspeito prometia ingresso para carreira profissional
Por Leilane Teixeira
Um professor de uma escolinha de futebol, de 57 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira, 13, suspeito de aliciar sexualmente adolescentes em troca de promessas de benefícios no esporte. O caso aconteceu no distrito de Porto de Sauípe, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, dois adolescentes de 15 anos foram levados até a residência do suspeito sob a justificativa de participarem de uma partida de futebol. O homem, que atua como professor em Alagoinhas, não teve a identidade divulgada.
Ainda segundo as investigações iniciais, já no imóvel, os adolescentes consumiram bebidas alcoólicas e presenciaram comportamentos obscenos do suspeito. A polícia apura que o homem prometia oportunidades para que os jovens seguissem carreira como jogadores profissionais.
Leia Também:
Adolescente passou mal
A denúncia veio à tona após um dos adolescentes passar mal e ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Porto de Sauípe. Durante o atendimento médico, os dois relataram o ocorrido, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.
O suspeito foi localizado e preso em flagrante por equipes da PM na unidade de saúde. Com ele, os policiais apreenderam uma faca, que teria sido usada para ameaçar as vítimas.
Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Territorial de Alagoinhas, onde realizou exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. O inquérito será encaminhado para a Delegacia de Entre Rios, responsável pela investigação do caso, que é tratado como estupro de vulnerável. As apurações continuam para esclarecer todos os detalhes e identificar possíveis outras vítimas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes