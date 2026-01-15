Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Férias frustradas: jovem é executado durante viagem a Feira de Santana

Jovem estava na cidade para passar férias quando foi surpreendido pela violência

Luan Julião

Por Luan Julião

15/01/2026 - 17:18 h
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Um jovem de 19 anos foi brutalmente executado a tiros e teve o corpo encontrado na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro Tomba, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

De acordo com informações iniciais apuradas pela reportagem, o jovem seria morador do município de Serrinha e estaria em Feira de Santana para passar o período de férias. O corpo foi localizado dentro de uma baia para cavalos, em um terreno baldio da região.

Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. As circunstâncias da execução serão investigadas pelas autoridades policiais.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que, na madrugada desta quarta-feira (14), equipes da 65ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na Rua Edjane Pereira Cunha, no bairro Tomba. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um homem caído ao solo, ferido e sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

