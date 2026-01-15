Inquérito concluído: homem que confessou matar mulheres em Ihéus é indiciado

A Polícia Civil finalizou e encaminhou à Justiça o inquérito que apurou o assassinato de três mulheres encontradas mortas em agosto do ano passado, em Ilhéus, no sul da Bahia. O principal suspeito, que confessou o crime ainda durante a investigação, foi indiciado por triplo homicídio.

As vítimas foram:

Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos;

Maria Helena do Nascimento Bastos, 41;

Mariana Bastos da Silva, 20.

Os corpos foram localizados em uma área de mata próxima à Praia dos Milionários, ponto turístico da cidade, com sinais de violência provocada por arma branca.

Segundo a corporação, o relatório final foi aceito pelo Ministério Público da Bahia, que já apresentou denúncia contra Thierry Lima da Silva. O suspeito afirmou à polícia que agiu sozinho e que os assassinatos ocorreram durante uma tentativa de roubo.

Meses de investigação

A investigação levou cerca de quatro meses para ser concluída e teve o prazo estendido em duas ocasiões. Conforme a Polícia Civil, foram realizadas diligências em campo, perícias técnicas, coleta de depoimentos e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas na região.

Embora tenha confessado o crime, exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) não identificaram vestígios genéticos do investigado no corpo das vítimas, nem nas facas apreendidas. De acordo com a polícia, a ausência de DNA não invalida o conjunto de provas reunidas ao longo da apuração.

Caminhada terminou em tragédia

No dia do desaparecimento, 15 de agosto, as três mulheres saíram para caminhar pela orla da Praia dos Milionários acompanhadas do cachorro de estimação de Mariana. Imagens de segurança registraram parte do trajeto, mostrando o grupo andando pela areia momentos antes de sumir.

As vítimas moravam em condomínios próximos à praia. Alexsandra e Maria Helena eram amigas e atuavam como servidoras da rede municipal de ensino. Mariana, filha de Maria Helena, era estudante universitária do curso de Engenharia Ambiental.

Os corpos foram encontrados no dia seguinte, o que provocou forte comoção na cidade e uma série de manifestações públicas pedindo justiça. Os atos ocorreram de forma pacífica, com acompanhamento da Polícia Militar.

Prisão

Thierry Lima da Silva foi preso inicialmente por tráfico de drogas, dez dias após o crime. Durante a custódia, ele admitiu o triplo homicídio e relatou ainda envolvimento em outro assassinato, ocorrido em circunstâncias diferentes.

Para reconstituir a dinâmica do crime, peritos analisaram cerca de 700 gravações de vídeo coletadas em diferentes pontos da região. O material foi examinado pelo Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, em Salvador.